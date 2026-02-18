Es oficial: el mayor evento de Google del 2026 es anunciado con Android 17 y el nuevo Gemini como protagonistas

No ha hecho falta esperar mucho para que la comunidad de aficionados complete todos los juegos del Google I/O 2026: apenas unas horas después de la apertura de esta página, Google ha publicado todos los detalles del evento.

Finalmente, el Google I/O 2026 se celebrará el 19 y el 20 de mayo de 2026, a partir de las 19:00 hora peninsular española, y la sede en esta ocasión será el Shoreline Amphitheatre en Mountain View, California.

Como es lo habitual, el primer día se celebrará una ceremonia de apertura con un resumen de todas las grandes novedades, dirigida al público en general, y el resto del evento estará compuesto de varias conferencias y talleres, principalmente pensados para desarrolladores y profesionales y que expandirán los detalles técnicos de esas novedades.

La conferencia de apertura será emitida en abierto a través de YouTube en la cuenta oficial de Google, mientras que las presentaciones técnicas estarán disponibles a través de los canales para desarrolladores.

Google ha confirmado que el I/O 2026 alojará varias presentaciones de ejecutivos de la compañía, demostraciones de producto en directo, sesiones técnicas para desarrolladores, y actualizaciones de plataforma y herramientas de desarrollo.

Todo indica que los dos grandes protagonistas del Google I/O 2026 serán Android 17 y la nueva versión de Gemini, una dupla que ganará incluso más importancia a lo largo del próximo año, conforme las experiencias de inteligencia artificial ganan terreno en el sistema operativo.

Gracias al cambio en el desarrollo de Android, la nueva versión estará muy cerca de su lanzamiento definitivo cuando se celebre el Google I/O, lo que facilitará la presentación de sus novedades ante un público más amplio.

Información en pantalla de un establecimiento comercial de Google Maps con Android XR Google

De la misma manera, Android XR debería ganar una gran importancia en la conferencia de apertura del Google I/O 2026, con el próximo lanzamiento de los primeros dispositivos de realidad aumentada que usarán el nuevo sistema operativo.

Otras versiones del sistema, como Android TV y Wear OS, también deberían ocupar algo de espacio en los talleres y conferencias. El gran misterio se encuentra en Aluminium OS, el nuevo sistema que mezcla Chrome OS y Android para ofrecer una experiencia mejorada en ordenadores y que puede ser el gran rival de Windows, aunque su presencia en el I/O 2026 dependerá del estado de su desarrollo.

Nuevo AI Inbox en Gmail Google El Androide Libre

En lo que respecta a Gemini, la compañía quiere dar un golpe a rivales como ChatGPT usando su arma secreta: la integración con la plataforma de la compañía. Ya hemos visto un adelanto de cómo será con la integración de Gemini en Gmail, pero eso es solo el principio.

Todas las apps de Google, desde Google Maps a Chrome, pasando por Google Fotos y YouTube, probablemente recibirán nuevas funciones basadas en IA en el Google I/O, con el objetivo de que Gemini pueda ayudarnos de manera más eficiente conociendo todo sobre nuestra vida digital.