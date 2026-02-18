Google actualiza los Pixel 9 en España con el soporte a AirDrop de Apple con Quick Share: los pasos para transferir archivos

El "Ahora reproduciendo" de los Pixel se va a convertir en una app próximamente, y ahora el soporte a AirDrop con Quick Share llega a los Pixel 9 con una serie de pasos para una transferencia correcta de archivos y la actualización de la extensión.

Google ha ampliado el soporte de Quick Share con AirDrop a los Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL y 9 Pro Fold.

Se puede leer desde su página de soporte que fue actualizada hace justo 16 horas dando todos los detalles del funcionamiento que por fin conectan más móviles Pixel con los iPhone para la transferencia de archivos.

Para enviar archivos desde el móvil Android a un iPhone, iPad o dispositivo macOS, el usuario Apple ha de abrir los ajustes de AirDrop y seleccionar "Todos durante 10 minutos".

En el dispositivo Android, Quick Share funciona tal como lo haríamos con otro móvil o tablet o PC. Seleccionamos el dispositivo Apple y nos aseguramos que la otra persona acepte.

El nuevo soporte, según 9to5Google, ya se está desplegando y estará "disponible al completo en las próximas semanas en fases".

Sí que hace falta actualizar Quick Share Extension en el Pixel de esta forma:

Pasamos a los ajustes y luego buscamos servicios del sistema.

Bajamos hasta la sección de actualizaciones disponibles.

Pulsamos sobre Quick Share Extension y, a continuación, en "Actualización".

Así ya tendremos listo cualquiera de los modelos de la serie Pixel 9 para el envío y la recepción de archivos, con la única pequeña pega de que para enviarlos hace falta que el dispositivo Apple se configure con "Todos".

Los ajustes de Quick Share en el Pixel 9

Google ha sido capaz de romper una de las mayores barreras entre móviles Android y los de Apple con su integración, y que incluye todas las medidas necesarias para la seguridad y la privacidad.

De hecho, está colaborando con Apple para poder activar el soporte a "Solo contactos" que haría más fácil pasar archivos sin tener que estar entrando en los ajustes del iPhone para activar el "Todos".

En el despliegue hoy mismo del soporte a AirDrop, el Pixel 9a se queda fuera de juego. Al poco de que se lanzara la página de soporte con toda la información por parte de Google, se actualizó con el soporte al plegable Pixel 9 Pro Fold.

Así que toda una serie completa ya tiene disponible la transferencia de archivos entre dos sistemas que se han llevado como el perro y el gato, tal como se podría decir.