Nothing grafitea el teaser de Apple para anunciar la fecha de presentación de sus dos próximos móviles de la serie (a)

El año en el que Nothing ha decidido que no lanzará un nuevo flagship, los objetivos se centran ahora en la próxima serie Phone (4a) que se ve ahora sumergida en una única y agresiva campaña de marketing.

Ayer Apple anunció un evento especial para el 4 de marzo con ese sutil toque que sabe llevar a sus logos y el canto de sirenas que envuelve a cada lanzamiento, teaser o keynote.

Nothing no ha tardado ni 24 horas en tomar el teaser de invitación de Apple, y con el spray en mano, pintar la marca Nothing en color rosa sobre el nuevo logotipo en amarillo y verde.

No solo se ha quedado aquí, sino que ha escrito encima de la fecha del anuncio de Apple para escribir la de su próxima serie Phone (4a) con esa tipografía de grafiti tan rebelde.

Nothing cuenta con un equipo que en sus campañas de marketing ha demostrado que sabe atinar muy bien en vender un mensaje a un público determinado, y no solo por lo exquisito de sus diseños, sino por saber diferenciarse del resto de marcas.

En un marco actual en el que el mundo anda patas arriba, utilizar el grafiti para pintarrajear el teaser de otra marca, y de tal entidad como Apple, casi que encaja de alguna forma.

Esta campaña de marketing hace dos años o más se hubiera tomado como algo muy agresivo, pero el objetivo no es otro que atraer la mirada de las nuevas generaciones a una forma de alejarse del status quo reinante, que puede representar una marca como Apple.

Y ahí queda el tuit de Carl Pei, CEO de Nothing, para llevarnos al 5 de marzo, justo en la semana del MWC 2026 que se celebra en Barcelona, y así esperar con ganas a la nueva serie Phone (4a).

La serie Phone (4a) contará con dos móviles de la gama media que, según la marca británica, seguirán siendo técnicamente flagships para los usuarios que quieran un dispositivo más potente.

Según una filtración de diciembre, esta serie (a) estará compuesta por el Phone (4a) y el (4a) Pro. El segundo con el chip Snapdragon 7 Gen 4 para otorgarle más rendimiento que el primero, que se quedaría con el Snapdragon 7s Gen 4.

Sucedería lo mismo con la eSIM para el modelo Pro, aunque ambos montarán 12 GB de memoria RAM en un momento en el que anda disparada de precio.

Cómo no, Nothing seguirá jugando con una de sus mejores cartas, el diseño de las traseras, que se han distinguido por las transparencias y el uso de luces LED para impulsar un santo y seña propio.

Difícil a día de hoy, en el que prácticamente todas las marcas suelen jugar con variaciones que apenas se pueden distinguir las unas de otras, así que tanto sus grafitis como sus diseños siempre serán bienvenidos.