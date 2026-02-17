El Google I/O 2026 es oficial: el dinosaurio de Chrome y el robot de Android vuelven en juegos antes del evento del año

Uno de los juegos disponibles en la página del Google I/O 2026 El Androide Libre

El Google I/O 2026 es oficial, aunque será presentado un poco más tarde que el Google I/O 2025; el evento más importante del año para todo lo relacionado con la compañía aún no tiene fecha, pero la tendrá muy pronto.

Y es que Google quiere hacer algo especial con la presentación del I/O 2026; en vez de simplemente mostrar las fechas en las que se celebrará, la compañía ha desarrollado una serie de juegos y experiencias que sirven de adelanto.

El objetivo de la comunidad de usuarios es simple: cuanto más juguemos, más cerca estaremos de descubrir la fecha del Google I/O 2026. Una barra muestra el progreso, y comprensiblemente, aún no ha subido mucho.

Cuando la barra se complete, es decir, cuando la suficiente cantidad de gente alcance progreso en los juegos, Google anunciará la fecha del Google I/O 2026. Por supuesto, todo esto no es más que una curiosidad, pero puede ser ideal si tenemos un rato que perder.

Y es que las experiencias que Google ofrece en la página oficial del Google I/O 2026 son realmente curiosas, aunque no revolucionarias. Por ejemplo, tenemos un juego de golf, en el que tenemos que golpear una bola y alcanzar el hoyo en la menor cantidad de golpes posibles.

También tenemos un crucigrama que nos permite conectar letras en líneas, una especie de sudoku, e incluso una especie de "Flappy Bird" que se controla con la voz, accediendo al micrófono de nuestro dispositivo.

Estos juegos están protagonizados por las mascotas de Google, incluyendo el famoso dinosaurio de Chrome y el robot de Android, aunque también pueden aparecer como enemigos en algunos casos.

Como no podía ser de otra manera, se espera que la inteligencia artificial tenga una gran importancia en el Google I/O 2026, y eso se refleja en esta página, que cuenta con varias referencias y funcionalidades basadas en IA.

Por ejemplo, en algunos juegos como el golf, cada vez que terminamos un nivel una IA analizará nuestro resultado y nos mostrará mensajes personalizados dependiendo de cómo lo hayamos hecho. También tenemos la opción de usar Remix en AI Studio para crear nuevas versiones de estos juegos con inteligencia artificial, aunque esta opción no está disponible en España porque esta plataforma no ha sido lanzada de manera global aún.

Con todo, este es un entretenimiento curioso que nos puede servir para distraernos durante un tiempo mientras imaginamos las novedades que puede presentar Google, como el nuevo sistema operativo Aluminium OS que mezcla lo mejor de Android y ChromeOS para competir contra Windows.