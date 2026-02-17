Google cambia Android para siempre con el nuevo sistema de descargas que automatiza la copia de seguridad de tu móvil

Tras el despliegue de Android 17 Beta 1, ahora Google ha aprovechado la actualización de Google Play Services para anunciar la nueva "función de copia de seguridad de archivos locales" impulsada por Google Drive.

La "Copia de seguridad de archivos locales" suena a una especie de función de backup sencilla que actúa en segundo plano sobre la carpeta de Descargas de un dispositivo móvil.

Es justamente la misma experiencia que da Google Drive en su versión para escritorio tanto para Windows como para los Macs.

Hay que diferenciarla del backup que conocemos todos de nuestros dispositivos Android que usa el almacenamiento de Google Drive para las apps y sus datos, historial de llamadas, los contactos, los ajustes del dispositivo y los mensajes SMS y MMS.

Teniendo esto en mente, se puede entender mejor esta nueva experiencia que quiere traer Google a todo dispositivo móvil Android.

Google tampoco ha dado los detalles de su funcionamiento, pero según recoge 9to5Google, el enfoque más sencillo consistiría en subir cada archivo de la carpeta "Descargas" a una nueva carpeta equivalente en Drive, a la que se podría acceder como a cualquier otro en drive.google.com o mediante las apps.

Hay otro detalle interesante, ya que por cada dispositivo móvil que tengamos se creará una carpeta de descargas con su nombre para diferenciarlo en Google Drive.

Cabría otra posibilidad, y es una única carpeta de Descargas sincronizada entre todos los dispositivos que tengamos. Y debería, a pesar de la etiqueta, de estar disponible tanto para tablets como móviles Android.

Esta nueva función aparece listada bajo las "Utilidades" en la versión 26.06 de Google Play Services. Que aparezca en estas notas significa que puede tardar un poco más de la cuenta en desplegarse en Android.

La idea principal es seguir la misma experiencia de Google Fotos al hacer una copia de las fotos y vídeos de forma automática, aunque aquí para los documentos como PDFs y que suelen ser muchos más de los que podemos llegar a pensar.

Se puede entender que esta nueva capacidad se podrá activar desde Google Drive al igual que se hace en Google Fotos, y que el gigante tecnológico siempre nos recuerda cuando no la utilizamos.

Una experiencia que no ha sido siempre la deseada en Android y que ahora quiere cubrir Google con esta actualización. Y siempre con todo el lío que ha supuesto el sistema de archivo de almacenamiento de Android tanto en la carpeta DCIM como la de descargas.

Queda un poco, pero ya está anunciada para darle un buen cambio a este sistema de archivos que apenas se ha tocado desde hace años.