Así serán las gafas con Android XR: Google revela los dos tipos, los botones que usarás, el software y cómo será la interfaz

Samsung es uno de los fabricantes que ya está preparando el lanzamiento de unas gafas con el sistema Android XR. Ahora conocemos todos sus detalles gracias a la documentación que Google publicó en diciembre.

Unos documentos que están sirviendo a los desarrolladores, según 9to5Google, para diseñar apps para las futuras gafas inteligentes que usarán la versión optimizada de Android para estos wearables.

En los mismos se puede leer que hay dos factores de forma que definen los tipos de gafas que vamos a ir viendo en el mercado español.

Unas serán las Gafas AI, que se caracterizan por unos altavoces, un micrófono y la cámara, y que serán tipo las primeras Ray-Ban de Meta.

Las más interesantes son las Gafas con IA y pantalla, y que justamente Meta lanzó el último modelo hace unos meses. Los modelos de una sola pantalla se denominan monoculares, mientras que los de doble pantalla son binoculares, aunque estos llegarán más adelante.

Modelo base de Android XR Google

Los usuarios tendremos la posibilidad de apagar la pantalla en cualquier momento, lo que obliga a los desarrolladores a que las apps sean totalmente funcionales en el modo de solo audio.

Google también compartió los detalles sobre los controles físicos de los dos tipos de gafas con Android XR.

Información en pantalla de un establecimiento comercial de Google Maps con Android XR Google

El gigante tecnológico exige que todas las gafas con Android XR tengan un botón de encendido, un panel táctil y un botón para la cámara.

Los modelos con pantalla también contarán con un botón para encenderla que, de momento, se sitúa en la parte inferior de la patilla de las gafas.

El botón de la cámara tiene un funcionamiento bastante simple, ya que con un toque se dispara una captura mientras que con uno alargado se toma un vídeo.

Al pulsarlo de nuevo se terminaría la grabación, mientras que un toque doble lanza la app de cámara.

Interfaz de la captura de una fotografía con Android XR Google

El botón dedicado a la pantalla funcionará de forma similar para activarla o suspenderla, y así podamos pasar al modo solo audio.

El panel táctil cuenta con una gran variedad de controles para manejar todos los aspectos de las gafas con Android XR:

Toque: reproduce, pausa o confirma.

Toque largo: invoca a Gemini.

Deslizar en el audio: siguiente, anterior y descartar.

Deslizar en la pantalla: navegación por la interfaz como desplazarse por las listas, mover el foco y pulsar los botones.

Deslizar con dos dedos: ajusta el volumen.

Deslizar hacia abajo en la pantalla: permite volver a la pantalla de inicio o ir a la pantalla anterior en las apps.

Hay otro detalle importante en las gafas Android XR: tendrán dos LEDs, uno para el usuario y otro para las personas de alrededor.

Los dos LEDs de Android XR Google

El LED proporciona retroalimentación visual sobre el estado del dispositivo y sus funciones, y los desarrolladores han de tenerlo en consideración al plantear la experiencia general del usuario.

El software de Android XR

Se caracteriza por una pantalla de inicio que imita la pantalla de bloqueo del móvil. En la parte inferior se puede encontrar la barra de sistema con la hora, tiempo, notificaciones, alertas, chips de información y la retroalimentación visual de Gemini.

La lista de la compra en pantalla con las gafas Android XR Google

En el resto de la pantalla se verá desde información contextual a accesos directos como las capacidades de multitarea que están ejecutándose en ese momento.

Las notificaciones las encontraremos en los chips de información y se expandirán con el foco puesto.

La vista de las aplicaciones con el nombre del lenguaje de diseño al que hemos de ir conociendo como "Glimmer".

Google aconseja que los diseñadores se centren en las esquinas redondeadas para no distraer al usuario con esquinas rectas.

Una consulta a Gemini Google

En torno a la eficiencia energética y cómo el brillo y los colores afectan la experiencia de batería y el uso de las gafas, hay detalles reveladores:

Verde: el que menos energía consume.

Azul: el que más.

Cuanto mayor sea el brillo, más calor se genera.

Hay que evitar llenar la pantalla totalmente de blanco: provoca la activación de la mitigación térmica.

Estas recomendaciones se han de llevar a los iconos, que Google los recomienda redondos si no se necesita una iconografía personalizada.