La cámara para selfies del Galaxy S26 Ultra cambia para siempre: se filtra el nuevo sensor del móvil de Samsung

Tras hacer oficial el 25 de febrero como la fecha de presentación de los nuevos Galaxy S26, ahora se han filtrado nuevos detalles sobre el Galaxy S26 Ultra.

Según Ice Universe, el reconocido filtrador que en su mayoría trata temas de Samsung, ha dejado caer que el Galaxy S26 Ultra finalmente mejorará la cámara frontal que suele utilizarse para selfies.

Y mientras mantiene la cámara frontal de 12 Mpx de anteriores modelos, como la del Galaxy S25 Ultra, finalmente el dispositivo utilizará un nuevo sensor, según GSMArena.

El Galaxy S26 Ultra va a sustituir el anterior sensor Samsung ISOCELL 3LU, utilizado en el S25 Ultra, por un sensor de la compañía nipona Sony.

Un interesante movimiento para mejorar una de las cámaras que más se suele utilizar a día de hoy, ya que las selfies son una de las fotos que más se suelen ver en las redes sociales tipo Instagram.

Sí que hay algunas especificaciones de la cámara frontal que permanecerán sin cambios, como sucede con el tamaño del sensor de 1/3.2, del píxel con 1.12µm y apertura f/2.2.

Lo interesante viene ahora, ya que se amplía el campo de visión (FOV) de los 80 grados del Galaxy S25 Ultra a los 85 del S26 Ultra.

Un detalle que tiene su importancia al poder ampliar el plano de las fotos frontales y que permitirá que salgan más personas en las mismas sin tener que alargar demasiado el brazo para obtenerlas.

La única pega que origina el nuevo sensor es que toma más espacio en el frontal, lo que significa que el corte del agujero es un poco más grande que en su predecesor.

Se desconocen las mejoras que traerá el sensor de Sony al Galaxy S26 Ultra, aunque, para lo que queda para su lanzamiento, conoceremos todos los detalles dentro de poco.

Una cámara frontal que se actualizó apropiadamente con el modelo Galaxy S23 Ultra de hace tres años al pasar de los 40 Mpx con apertura f/2.2 a los 12 Mpx.

Se mejoró la fotografía selfie gracias a la inclusión de un Dual Pixel PDAF mejorado y mejor rango dinámico. Ahora queda por ver in situ los beneficios que traerá consigo el nuevo sensor de Sony.

Una serie en la que de nuevo destacará el modelo Ultra gracias a su pantalla Privacy Screen, que será capaz de ocultar desde todo el panel hasta porciones del mismo como serían notificaciones de mensajes o mismamente cuando estamos tecleando una clave.