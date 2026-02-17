Adiós a usar una VPN para evitar los bloqueos de IPTV y páginas web en España: triunfo judicial de Tebas y LaLiga

En una resolución judicial que puede tener grandes consecuencias en la lucha contra la piratería y la privacidad en Internet, dos empresas privadas han conseguido que la justicia les apruebe el bloqueo de direcciones IP accesibles a través de una VPN.

El Magistrado Titular del Juzgado Mercantil de Córdoba ha aprobado las medidas cautelares solicitadas por LaLiga y Telefónica para luchar contra la piratería de partidos de fútbol, que ahora implica a las empresas que ofrecen servicios de VPN.

En concreto, la resolución aprueba que dos de los mayores servicios de VPN, NordVPN y Proton VPN, ahora puedan recibir órdenes de bloqueo de direcciones IP de parte de LaLiga y Telefónica.

Las VPN son servicios que sirven como intermediarios en una conexión a Internet usando una red privada; en vez de conectarse de manera directa a la página web o servidor que el usuario quiere, la conexión se realiza a través de la red privada de la VPN.

El gran beneficio de las VPN se encuentra en la privacidad, ya que el tráfico entre el usuario y la red privada está cifrado y es redirigido por los servidores privados del servicio; como resultado, es mucho más difícil saber qué páginas está visitando un usuario concreto.

Las VPN han ganado mucha popularidad en los últimos años como una herramienta muy útil para mejorar la privacidad en Internet, especialmente en países que han implementado bloqueos a páginas web, ya sea por motivos políticos, comerciales o legales.

Funcionamiento VPN Hostinger El Androide Libre

Como el tráfico de una VPN está cifrado, estos bloqueos son poco efectivos, ya que las operadoras y las instituciones gubernamentales no saben hacia dónde va el tráfico de los usuarios una vez que salen de su país.

Pero es precisamente por eso que las VPN se han convertido en el nuevo objetivo de los defensores de los derechos de autor, ya que son muy usadas por los piratas, tanto para evitar los bloqueos como para proteger su identidad frente a posibles acciones legales.

La propia resolución judicial destaca que las empresas de VPN demandadas publicitan que su sistema es "excelente eludiendo restricciones", aunque ha puesto a LaLiga como requisito "conservar evidencia suficiente" de que realmente se están usando para esquivar bloqueos de páginas ilegales.

Servicios como NordVPN prometen una mayor protección en la conexión a Internet NordVPN El Androide Libre

No era ningún secreto que LaLiga estaba preparando una nueva ofensiva contra las VPN, y el propio Javier Tebas, presidente de la organización, ya adelantó "buenas noticias" en ese sentido hace unas semanas.

Ahora, se ha confirmado que tanto LaLiga como Telefónica tienen el poder de solicitar bloqueos a los servicios NordVPN y Proton VPN; estas empresas recibirán listas de direcciones de manera periódica, que tendrán que bloquear en sus servicios para que los usuarios no puedan acceder.

Por lo tanto, se trata de un método similar al obtenido a finales del 2024 por ambas empresas y que ha resultado en bloqueos masivos de páginas web, tanto ilegales como legales, a lo largo del último año y cada vez que se celebraba un partido de fútbol.

Servicios como Proton VPN permiten saltarse bloqueos pasando la conexión por otro país Proton VPN El Androide Libre

Estos bloqueos han sido criticados por ser demasiado amplios y afectar a empresas y usuarios inocentes y que no tienen nada que ver con la piratería del fútbol, porque usan los mismos servicios de Internet como Cloudflare.

Muchos usuarios han usado servicios de VPN para solventar esos problemas y saltarse los bloqueos, pero ahora puede que esta opción haya desaparecido; aunque aún quedan muchas dudas por resolver.

Por ejemplo, no está claro si estas empresas de VPN realmente aceptarán las órdenes de bloqueo, teniendo en cuenta que ninguna es española; de hecho, NordVPN tiene base en Panamá y Proton VPN es suiza, y en el pasado ambas empresas han usado su localización para esquivar medidas legales.

A eso hay que sumar que estas medidas cautelares no representan una sentencia final, y que se han adoptado sin escuchar la postura de las compañías de VPN, que no han estado presentes en el proceso judicial hasta ahora.

Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado de las empresas de VPN, que deben decidir si seguir las órdenes de LaLiga y Telefónica de bloquear direcciones IP, o bien si luchan contra esta medida, incluso ignorándola completamente.