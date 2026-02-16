El Xiaomi 17 y 17 Ultra se filtran: precio en Europa, la fecha de lanzamiento y adiós a una de sus novedades más esperadas

La parte trasera de los Xiaomi 17 que se presentaron en septiembre de 2025 en China nos dejó totalmente embobados por esa pantalla que iba incrustada en el mismo módulo de cámaras.

Ahora, una nueva filtración revela los planes para el lanzamiento de la serie Xiaomi 17 en Europa. Y la verdad, cae como un jarro de agua fría.

Los Xiaomi 17 se hicieron oficiales en septiembre del año pasado con una serie de especificaciones impresionantes al ser uno de los primeros móviles con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Lo que realmente desencadenó los aplausos fue la pantalla en la parte trasera de los Xiaomi 17 Pro y Pro Max.

Al igual que ocurre en los móviles plegables, tipo Galaxy Z Flip 7, esta pantalla añade una experiencia nueva a los móviles de Xiaomi para funcionalidades extra, aparte de darle un toque muy especial al diseño y a la trasera del móvil.

Los modelo Pro de la serie Xiaomi 17 con la pantalla en la trasera Xiaomi

Las imágenes de prensa dejan ver el atractivo de ambos modelos con una captura con una fotografía de una mujer, mientras que en el modelo color violeta aparece la interfaz de un reloj digital.

Parece ser que nos quedaremos sin esta pantalla en Europa, lo que significa que nos olvidamos de ella por estos lares en España.

Dealabs reporta que la compañía china lanzará la serie Xiaomi 17 en Europa el 28 de febrero, justamente antes del Mobile World Congress 2026 en Barcelona.

El Xiaomi 17 se lanzaría a un precio de 999 euros para el modelo de 12 GB / 256 GB, mientras que el Xiaomi 17 Ultra comenzaría en los 1.499 euros para la variante 16 GB / 512 GB.

Los colores del Xiaomi 17 Ultra Gizmochina

Aquí hay una buena noticia si los precios quedan así, ya que el Xiaomi 15 Ultra se lanzó el año pasado en España por el mismo precio que indica la filtración. Sucede lo mismo con el Xiaomi 17 comparado al 15.

Así que los Pro se quedan en casa y no serán lanzados en Europa, según 9to5Google. El mismo destino que el Pro de la anterior serie para que fuera lanzado posteriormente el Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 17

Por lo que nos quedamos sin una de las novedades más llamativas de esta serie y que deslumbró cuando se hizo oficial en el país de origen cuando se presentaron en septiembre.

El reporte sí indica los colores en los que estará disponible el Xiaomi 17: Black, Venture Green, Ice Blue, y Alpine Pink. El modelo Ultra se queda en el Black, White, y Starlit Green.