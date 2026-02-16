Lo nuevo de Samsung va a ser una revolución que cambiará la privacidad para siempre: "¿Puede tu móvil hacer esto?"

Captura del vídeo promocional de Samsung sobre la pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra Samsung

Ya queda muy poco para el lanzamiento de los Galaxy S26, cuya presentación se producirá durante el próximo Galaxy Unpacked el 25 de febrero; y ya sabemos cuál será una de las protagonistas de esta presentación.

Samsung lo llama "Privacy Display" ("Pantalla de Privacidad") y puede ser una de las funciones más útiles y que vamos a usar a diario de estos nuevos dispositivos, aunque es posible que no esté disponible en todos los modelos.

Se trata de una tecnología que es capaz de bloquear las "miradas indiscretas" de otras personas, mostrando la imagen de la pantalla únicamente a la persona que está enfrente del dispositivo, su usuario.

Para conseguirlo, Samsung ha adoptado la tecnología Flex Magic Pixel desarrollada por su marca "hermana", Samsung Display, y que es capaz de ajustar el ángulo de los píxeles de la pantalla para reducir los ángulos de visión.

En otras palabras, cuando está activada, esta tecnología reduce el ángulo de visión de cada píxel por separado, para que solo se puedan ver de frente; desde cualquier otro ángulo, se muestra una pantalla en negro.

Samsung ha publicado un nuevo vídeo en redes sociales y YouTube que muestra la gran ventaja de esta tecnología y las situaciones en las que podemos usarla, con el mensaje "¿Puede tu móvil hacer esto?".

En el vídeo, una usuaria está leyendo un libro y dos personas están intentando ver lo que está haciendo en el móvil, mirando por encima de su hombro; al activar el modo de privacidad, la pantalla se oscurece, bloqueando el contenido a todo el mundo menos a la persona que está usando el móvil.

Por supuesto, los bloqueadores de privacidad no son algo precisamente nuevo en el sector de los smartphones; es fácil encontrar protectores de pantalla que producen un efecto similar, mostrando una imagen negra en cualquier otro ángulo que no sea aproximado a los 90 grados.

Sin embargo, estos filtros tienen sus propias desventajas; afectan a la calidad de imagen de la pantalla al añadir una capa adicional de material, incluyendo la reducción del brillo incluso en ángulos perfectos. Además, una vez que instalas el filtro, tienes que usarlo para siempre y eso significa que siempre vas a tener que usar el móvil de frente.

En cambio, la solución de Samsung es mucho más práctica, porque como se muestra en el vídeo promocional, podemos activarla y desactivarla según lo necesitemos en cada situación.

The privacy screen of the Galaxy S26 Ultra is truly amazing pic.twitter.com/iZxirp7Bzh — Ice Universe (@UniverseIce) February 13, 2026

No solo eso, sino que, como esta tecnología afecta a los píxeles de manera individual, también será posible configurar la privacidad para cada zona de la pantalla por separado.

Eso significa que, por ejemplo, podemos configurar que las notificaciones que muestran información privada sean bloqueadas por esta funcionalidad, tapando datos confidenciales mientras que el resto de la pantalla se muestra normalmente.

Ice Universe ha compartido un vídeo de cómo funciona esta aplicación parcial de la pantalla privada en el Galaxy S26 Ultra, mostrando cómo el contenido de la notificación se oculta conforme movemos el móvil en un ángulo.