El modo oscuro de X ha cambiado para siempre y el motivo es tan ridículo que da pena: cómo recuperar el original

Icono de X con el estilo del nuevo modo oscuro de la red social X El Androide Libre

Los usuarios de la red social X que usan la página web oficial se han encontrado con un cambio repentino en el modo oscuro que no tiene ningún sentido, con una explicación oficial que es incluso más incomprensible.

Tradicionalmente, el modo oscuro de Twitter usaba un tono azul oscuro para el fondo de la página web, algo que continuó cuando la red social pasó a ser propiedad del multimillonario Elon Musk.

Sin embargo, en los últimos días la página web oficial de X ha adoptado un nuevo modo oscuro que usa el color negro para el fondo, que no ha sido bien recibido por muchos usuarios.

Para mucha gente, el nuevo modo oscuro de X es más difícil para la vista, especialmente si sufrimos de astigmatismo o de otros problemas de visión; en esos casos, es posible que notemos que las letras blancas tienen un "halo" que brilla a su alrededor.

Ese efecto se produce en elementos de alto contraste como este, con las letras en color blanco y el fondo en negro; en esos casos, el modo claro que muestra las letras en color negro y el fondo en blanco es más fácil para la lectura.

Diferencia entre el antiguo modo oscuro de X (izq) y el nuevo (der) El Androide Libre

Por lo tanto, los usuarios ahora solo tienen dos opciones: o se destrozan la vista con el modo claro por el elevado brillo del fondo blanco, o se la destrozan con el modo oscuro al intentar discernir las letras por culpa del fondo negro.

Hasta ahora, el punto medio era el tema azul, pero ahora ha sido eliminado completamente de X, y el motivo es desconcertante. Según ha confirmado el mismísimo jefe de producto de X, Nikita Bier, la compañía no "tiene la capacidad de soportar más de dos colores".

We don't have the capacity to support more than two colors right now. But feedback noted: we are looking into lightening the black on web. — Nikita Bier (@nikitabier) February 12, 2026

En efecto, según la confesión de este directivo, X se encuentra en una situación tan mala que no es capaz de ofrecer más de dos colores a sus usuarios; parece una declaración sacada de una parodia, pero es muy real.

Lo peor es que es una explicación que no tiene ningún sentido. X ya soportaba tres temas diferentes, el trabajo ya estaba hecho; de hecho, posiblemente pagar a un empleado para que elimine el color azul ha sido más costoso que mantenerlo. Es una explicación que sería convincente si X tuviese que desarrollar un nuevo tema desde cero.

El tema negro de X fue lanzado originalmente para la versión para móviles de la app, donde tiene mucho más sentido porque la mayoría de los smartphones nuevos ya usan pantallas OLED y AMOLED, que consumen menos batería y ofrecen un mayor contraste al usar un modo oscuro "auténtico".

En cambio, las pantallas OLED aún no han conquistado el sector de los ordenadores, donde sus ventajas no son tan obvias, y por eso el modo oscuro en tono azul era más usado por estos usuarios.

La buena noticia es que podemos recuperar la versión azul del modo oscuro de X, de manera muy sencilla; de hecho, es tan fácil que cabe preguntarse por qué la compañía de Elon Musk no es capaz de hacer lo mismo.

Cambiando el modo oscuro de X con la extensión Control Panel for Twitter El Androide Libre

El truco consiste en usar la extensión Control Panel for Twitter, que ha añadido una nueva opción que nos permite cambiar al modo oscuro que teníamos antes en vez del nuevo.

Una vez que hayamos instalado la extensión, solo tenemos que pulsar en su botón y en la sección "Correcciones de X", seleccionar la opción "Noche clara" en "Tema del modo oscuro".