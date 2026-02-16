Los Google Pixel van a cambiar para siempre: una de sus mejores funciones se transforma en toda una app

Tras la actualización que recibieron los Pixel la semana pasada, ahora el gigante tecnológico estaría listo para pegarle un gran cambio a "Now Playing" o el "ahora reproduciendo" tan conocido de estos móviles.

Esta función se introdujo en los Pixel 2 y Pixel 2 XL en 2017, junto a otras como el conocido widget "At a glance", y se caracteriza por usar una base de datos local para identificar canciones sin conexión a internet.

Ahora va a recibir una gran actualización según ha descubierto 9to5Google. Actualmente, la identificación de canciones en segundo plano funciona con Android System Intelligence.

Esta app se encarga de otras funciones como Live Caption, la selección de texto inteligente y otras tantas características. Lo único es que la interfaz actual es bastante antigua con las dos pestañas de historial y favoritos.

Now Playing se convertirá en una app dedicada según se recoge en la versión B.21 de Android System Intelligence, que incluye una serie de líneas que describen esta actualización.

El icono de Now Playing 9to5Google

Se podrá actualizar o descargar desde la Google Play Store y contendrá tanto los ajustes o historial de canciones como otras características que están disponibles en la función actual de los Pixel en España.

En la línea de código se puede leer cómo dirigirá al usuario a la Play Store, e incluso conocemos cómo es el icono, que se distingue por una lupa y una nota musical en su interior.

La app será com.google.android.apps.pixel.nowplaying, y se espera que de esta forma Google comience a actualizarla para incluir más novedades a Now Playing, tal como ocurre con la app de Tiempo dedicada a los Pixel.

Se desconoce cómo será el diseño y si Google tiene pensado modernizarlo, aunque otra de las funciones que se esperan es que se pueda sincronizar el historial de "Está sonando" al cambiar de dispositivo.

Lo que se desconoce es cuándo Google tiene planteado lanzar la app de Now Playing, pero el Feature Drop de marzo de los Pixel podría ser una ventana de despliegue muy interesante.

Una de las funciones por las que muchos usuarios se encandilaron con los móviles de Google y que se ha quedado en los de Google, ya que ninguna otra marca se lo ha planteado.

La función de descubrimiento automático de Shazam es similar, pero no es nativa al sistema y consume más batería. Aparte de que necesita la acción manual del usuario para que comience a "escuchar".

Samsung tiene algo parecido con el widget de búsqueda de canciones de Google o el acceso rápido de Shazam, pero estamos en las mismas, hay que pulsarlo mientras que Now Playing funciona de forma automática y sin internet.