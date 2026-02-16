Android 17 Beta 1 ya está disponible en España: sus novedades y la nueva estrategia de actualizaciones de Google

La semana pasada iba a desplegarse la primera beta de Android 17, pero se retrasó un par de días para que cayera este fin de semana pasado. Ahora conocemos incluso alguna de sus novedades y el nuevo plan de Google.

La Beta 1 de Android 17 ya se puede descargar en los Pixel e incluye la integración obligatoria de diseños de apps adaptables para Android 17, nuevas API de cámara que eliminan fallos y saltos de vídeo y actualizaciones visuales.

De esta última ya conocimos que Google quiere marcar una mayor consistencia visual para dar la puntilla a todos los cambios llevados a cabo en la interfaz en Android 16.

Para acceder a la beta hay que participar en el programa y la actualización debería saltar para instalarla en el Pixel.

A las horas de instalarse, Android Authority ha descubierto los nuevos accesos personalizados de la barra de búsqueda de Pixel Launcher.

La nueva personalización de la barra de búsqueda del Pixel Launcher

Realmente es una experiencia que se lleva a la barra del Pixel Launcher desde los accesos que podemos configurar en el widget de búsqueda de Google que tenemos todos en nuestros móviles.

Ahora se podrán configurar para tener más control sobre uno de los elementos exclusivos de los Pixel de Google frente al resto de móviles de otras marcas como Samsung, HONOR o POCO.

Pero lo peculiar de este nuevo despliegue, según ha descubierto Kieron Quinn en Bluesky, es que la nueva barra del Pixel Launcher es el mismo widget de Google.

Lo interesante viene ahora, ya que hay una opción oculta de los ajustes que permite elegir un proveedor de búsqueda para el widget.

La nueva barra de widget de los Pixel con Android 17 Kieron Quinn

Comparte algunas capturas de pantalla en las que se puede ver cómo se puede poner cualquier app como el proveedor de las búsquedas, como serían Firefox, DuckDuckGo, Pixel Search e incluso Google Maps.

Este movimiento, según afirma Android Authority, tiene que ver con los requisitos antimonopolio para permitir que otros proveedores aparezcan en la pantalla de inicio del móvil de cualquier usuario.

Se desconoce si finalmente llegaría esta novedad a la versión final de Android 17, aunque con la presión que ejerce la Unión Europea en este sentido, todo podría darse.

Hay otra tercera y es la habilidad para eliminar el widget 'De un vistazo' (At a Glance) de la pantalla de inicio en Android 17 y que ha permanecido de forma inamovible desde su llegada a los Pixel.

Captura de pantalla con la nueva opción de At a Glance Android Authority

Este widget, como uno de esos detalles exclusivos de los móviles de Google, se introdujo en 2017 con los Pixel 2 y 2 XL.

Otros detalles son cambios en la interfaz con la barra de volumen con un icono en la parte inferior que sustituye al de tres puntos de Android 13, o el icono de brillo con esquinas redondeadas en los Ajustes Rápidos.

El nuevo plan de betas de Android 17

Ahora, aparte de sustituir a las Developer Previews (las conocidas como vistas previas para desarrolladores que llevaban años y años en Android), el ciclo de la beta de Android 17 ahora funciona con un calendario de lanzamiento más rápido.

El calendario de actualizaciones beta de Android 17 y versión final comparado a Android 16

El canal continuo de Android Canary, presentado el año pasado, ha sustituido a las Developer Previews. El año pasado se pasó de dos DPs en noviembre y diciembre para una beta que se lanzó en enero.

Si parecía que Android 17 se iba a retrasar, según 9to5Google, al llegar la primera beta justo hace dos días, no parece que sea así, y vamos directos al lanzamiento de la versión final en junio de 2026.

Tocará otra beta en marzo con las actualizaciones dedicadas a la estabilidad del sistema y, según la gráfica compartida de Android 17, lanzamientos incrementales de la beta, para quedarse en un total de tres versiones.