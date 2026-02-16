Android Auto cambia para siempre con las apps de vídeo y el rediseño de los iconos más importantes para tu coche

Tras las nuevas opciones para personalizar el icono del coche en Android Auto, ahora se acerca el despliegue del soporte a las apps de vídeo que fue anunciado en el Google I/O 2025.

En el anuncio, el gigante tecnológico dejó claro que la posibilidad de reproducir vídeo en el coche sería cuando estuviera aparcado.

Todavía seguimos esperando para su despliegue, pero ahora ha aparecido una pista de la próxima llegada de las apps de vídeo a la app de Google.

Android Authority ha descubierto una nueva etiqueta en la beta v16.3.160744 que deja caer la disponibilidad de las apps de vídeo.

Se ha intentado activar el soporte a las apps de vídeo, pero no hay forma de que funcione, al menos, de momento. Lo mejor es que parece que Google ya está desplegando el soporte para que sea una de las novedades más importantes de Android Auto en los próximos meses.

Que haya sido anunciado en 2025 y que sigamos sin la posibilidad de reproducir vídeo en el coche puede parecer extraño, pero la verdad es que Google se toma su tiempo para cualquier tipo de despliegues en un entorno tan peculiar como es el coche.

Los nuevos iconos de Android Auto

Aparte de las apps para vídeo, se ha descubierto un nuevo rediseño de algunos de los iconos más importantes de Android Auto para el coche.

Los nuevos iconos de Android Auto Android Authority

No solo se ha cambiado la forma de los iconos para que sean más redondos, y así alejarse de un diseño más recto y esquinado, sino que se incluye una nueva tipografía.

Son para las barras de indicador de fuerza de señal y los iconos propios de 3G, 4G y 5G. Las barras, en vez de esa forma triangular a la que nos hemos acostumbrado en Android Auto, ahora juegan con un diseño más atractivo y moderno.

Lo interesante es que se alinean con los nuevos iconos que Google desplegó en la versión Android 16, así que pasar del móvil al coche será casi como hacerlo del teléfono a la pantalla grande.

Hasta ahora estos iconos se obtenían de la propia app de Android Auto en vez del teléfono. Y si son diferentes se debe a que se utilizan los propios de otro móvil como el de Samsung, pero para el resto de dispositivos Android, se ha usado un diseño ya bastante antiguo.

Otro dato peculiar de los nuevos iconos, es que aparecen varios en gris claro, lo que sugiere que Google estaría preparando Android Auto para actualizarlo con el nuevo tema claro.

Estos iconos han aparecido en la versión beta 16.3.160744, y parece que trae bastante consigo, aparte de la primera mención a las apps de vídeo.