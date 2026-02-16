Adiós a las llaves: la nueva cerradura inteligente de Xiaomi es una genialidad y ha llegado oficialmente a España

Poco a poco, convertir nuestro hogar en inteligente se está volviendo más fácil y barato que nunca, y Xiaomi tiene buena culpa de ello; lanzamientos recientes en España como una cámara de seguridad por solo 25 euros así lo demuestran.

El nuevo lanzamiento de Xiaomi en España sigue esa misma filosofía de ofrecer un nuevo nivel de seguridad en nuestro hogar sin gastar demasiado y de manera sencilla y compatible con todos nuestros dispositivos.

Se trata de la Xiaomi Self-Install Smart Lock, un nombre que lo dice todo: una cerradura inteligente que podemos instalar por nosotros mismos y que ofrece desbloqueo rápido de cualquier puerta usando varios métodos seguros.

Y es que tenemos nada menos que ocho métodos diferentes para desbloquear esta nueva cerradura de Xiaomi, y podemos configurar el que mejor se ajuste a nuestras necesidades de manera sencilla mediante la app de Xiaomi Home.

Para empezar, gracias al teclado numérico incorporado, podemos definir una contraseña permanente que puede ser usada para desbloquear la puerta, así como una contraseña periódica o incluso una contraseña de un solo uso.

Xiaomi Self-Install Smart Lock Xiaomi El Androide Libre

Una función muy útil es la contraseña virtual, que nos permite introducir una serie de dígitos arbitrarios con la contraseña real mezclada entre estos; de esta manera, si alguien nos está vigilando no será capaz de averiguar la combinación correcta.

Otra medida de protección en el teclado es un interruptor oculto que se activa cuando detecta que está siendo manipulado; por ejemplo, si alguien está intentando quitar el teclado para acceder a la cerradura, recibiremos una alerta inmediata al móvil.

Pero la manera más sencilla de usar esta cerradura es con el lector de huellas dactilares integrado, que nos permite desbloquear la puerta solo con un toque en el sensor. Aunque si lo preferimos, siempre podemos optar por el desbloqueo con una llave física.

Nuestro móvil puede convertirse en la llave de cualquier puerta, ya sea usando la conectividad Bluetooth, o de manera remota a través de WiFi. Incluso es compatible con el control por voz, con plataformas como Alexa, Google o Apple, desbloqueando la puerta simplemente pidiéndoselo a nuestro asistente favorito.

Control de la cerradura de Xiaomi a través de su app oficial Xiaomi El Androide Libre

Eso es porque esta cerradura es compatible con el protocolo Matter, que está siendo adoptado por toda la industria y permite conectar con dispositivos y plataformas de diferentes fabricantes.

De la misma manera, la conectividad por WiFi permite acceder a funciones adicionales, incluyendo la configuración de alertas si un miembro de la familia ha entrado o si alguien ha intentado entrar varias veces de manera fallida.

Si tenemos un sensor en la puerta, podemos hacer que esta cerradura nos avise de que la hemos dejado abierta, e incluso bloquear la cerradura automáticamente si nos hemos olvidado de hacerlo al salir.

Xiaomi Self-Install Smart Lock Xiaomi El Androide Libre

Esta cerradura de Xiaomi cuenta con un chipset MJA1 para seguridad, certificado por la autoridad oficial de ciberseguridad de la Unión Europea para ofrecer protección integral de software y hardware.

Por último, Xiaomi presume de la resistencia y longevidad de esta cerradura, que puede durar hasta seis meses con una carga gracias a la batería de 2450 mAh integrada, protegida contra el agua y el polvo con certificación IP65; en las pruebas de Xiaomi, la cerradura soportó más de 100.000 operaciones de bloqueo y desbloqueo sin problemas.

Esta cerradura es compatible con una gran variedad de cilindros de cerradura, y su instalación es muy sencilla y no requiere de un profesional, aunque es importante comprobar el proceso y la compatibilidad antes de comprarla.

La Xiaomi Self-Install Smart Lock ya está en la tienda oficial de Xiaomi en España por 139,99 euros, aunque en el momento de escribir estas palabras, aún no se puede comprar y solo tenemos la opción de que Xiaomi nos notifique cuando esté disponible.