Los Google Pixel 9 comienzan a recibir soporte para AirDrop: enviar archivos a ordenadores y móviles de Apple es más fácil

En noviembre del 2025, Google sorprendió a todos al permitir algo que era aparentemente imposible: enviar archivos por AirDrop a través de un Android, en una solución en la que ni siquiera Apple había participado.

Un sistema que aunque de momento solo está disponible para los Google Pixel 10, acabará llegando al resto de móviles Android. Ahora, parece que la gran G está extendiendo este soporte a los Google Pixel 9.

Los teléfonos de la pasada generación, incluyendo los Google Pixel 9, 9 Pro y 9 Pro XL estarían ya recibiendo en sus versiones estables de Android la capacidad de enviar archivos por AirDrop a dispositivos Apple.

Los antiguos Pixel ya reciben el AirDrop de Google

Así lo detalla Android Authority, citando a algunos usuarios de Reddit que afirman haber logrado usar esta novedad en sus Pixel 9. Es el caso del usuario Individual_Isopod417 que preguntó sobre este tema en el subreddit de Pixel.

En el hilo, se dan todo tipo de opiniones. Muchos usuarios han confirmado que han recibido este soporte actualizando a la última versión de los Google Play Services, a través de los ajustes.

Algunas capturas de pantalla confirman que ciertos usuarios con estas gamas de teléfonos están pudiendo usar AirDrop sin problemas. Como decimos, en su lanzamiento, esta función solo estaba disponible para los Pixel 10.

Todo apunta a que la expansión está siendo gradual, y solo por territorios. Hemos hecho pruebas en un Google Pixel 9 y en un Google Pixel 9 Pro XL, y en ninguno de los casos hemos podido enviar archivos vía AirDrop a un Mac Mini M4.

Tampoco ha sido posible enviar archivos desde el Mac a ninguno de estos dispositivos. En el subforo hay montones de comentarios de un lado y del otro; los hay quienes confirman que lo tienen, y otros que no.

Es lógico pensar que si se está produciendo este aumento en el soporte, la extensión será gradual, comenzando en territorios angloparlantes o en Estados Unidos, con la esperanza de que llegue a España.

Una buena forma de probar si tu Google Pixel 9 ya puede enviar archivos por AirDrop es actualizando los Google Play Services desde los ajustes, y yendo al sector 'Actualizaciones de sistema', dentro de 'Sistema'.

Se recomienda por otro lado activar QuickShare desde los servicios de Google tocando sobre nuestro usuario en los ajustes, y buscando el apartado 'QuickShare'. AirDrop y QuickShare deben estar abiertos para su envío a todos los dispositivos cercanos.