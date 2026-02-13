Google Docs cambia para siempre con los resúmenes de audio de Gemini: elige entre voces de narrador, coach y más

No hay semana en la que Google no integre alguna novedad relacionada con su IA a su ecosistema de apps, y hoy es el turno para Google Docs al recoger los resúmenes de audio.

Tras la introducción del texto a voz en agosto, Google Docs se ha actualizado con los resúmenes de audio, y que en NotebookLM se han vuelto tremendamente populares por casi convertirse en un podcast, aunque aquí pasan por ser directos y rápidos.

Esta novedad de Google Docs, según 9to5Google, está disponible desde la web. Nos vamos a Herramientas y luego a la nueva sección de Audio. Se encontrará la opción "Escucha esta pestaña".

"Escucha un resumen del documento" es la nueva función que trae consigo un reproductor de audio con una línea de tiempo y controles de velocidad de reproducción de 0.5x a 2x.

También ofrece la posibilidad de elegir una voz diferente, lo que eleva su valor y las posibilidades que ofrece ahora Google Docs a los usuarios.

La nueva opción de Google Docs potenciada por Gemini. Google

Desde el estilo narrador a uno persuasivo o uno tipo entrenador, y otros tantos, todos potenciados por Gemini para darle mayor énfasis a los documentos que tengamos subidos en la nube con nuestra cuenta de Google.

Las posibilidades que ofrece esta nueva función de Docs son casi infinitas e incluso ahorran mucho tiempo en tareas que pueden llevarnos un buen rato.

Gracias a Gemini, los resúmenes de audio "ofrecen una breve sinopsis del contenido del documento, incluyendo múltiples pestañas".

No pasan de unos minutos de duración y su experiencia se basa en el habla natural para revisar un documento antes de entrar a una reunión en una videollamada para ponerse rápidamente al día.

El reproductor de los resúmenes de audio de Google Docs. Google

Se puede ver perfectamente en la captura de pantalla que adjuntamos y el vídeo publicado por la propia Google desde su anuncio en el blog de workspaceupdates.com.

Esta novedad de Google Docs se irá desplegando en las próximas semanas, y los usuarios de Google Docs en la app web ya pueden disfrutar de los resúmenes de audio, mientras se pague por alguna de las suscripciones siguientes:

Business Standard y Plus.

Enterprise Standard y Plus.

Google AI Ultra para empresas.

Google AI Pro para Educación.

Google AI Pro y Ultra.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre no aparece disponible la nueva función de audio, así que nos quedamos con las ganas de probarla y a la espera de que en los próximos días se despliegue en España.

Otra novedad al hilo de los resúmenes de audio de NotebookLM, aunque con la diferencia de ir directo al grano para que documentos extensos de hojas y hojas puedan resumirse en una corta extensión de tiempo.