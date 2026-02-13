Más de 1.700 años de edad en una videollamada: una 'startup' española organiza la videoconferencia más longeva

Hace unos años que en EL ESPAÑOL supimos de Maximiliana, la startup aragonesa que desarrolló el móvil de mismo nombre para facilitar a los más mayores el a veces duro acto de realizar una videollamada.

Ha sido esta misma startup, de la mano de los aragoneses Jorge, Pedro y la misma Maximiliana que da nombre a la empresa, la que ha organizado la videollamada más longeva del mundo, con 17 participantes centenarios.

Una iniciativa que comenzó siendo un homenaje a las personas centenarias de España y que ha acabado con una videollamada grupal masiva en lo que a edad refiere: 1.757 años de vida con una media de 103 años de edad por participante.

La videollamada más longeva del mundo

Maximiliana explica en un comunicado que en un principio, la idea era realizar un sentido homenaje a las personas centenarias españolas. Personas que han alcanzado o superado el siglo de vida, los 100 años de edad.

Una cifra que si bien es cada vez más accesible gracias a los avances tecnológicos y médicos, supone un hito para muchos. Maximiliana deseaba conmemorar a estas personas ubicadas en nuestro país.

Una de las centenarias de la videollamada. Maximiliana Omicrono

El resultado ha sido mucho más importante de lo que seguramente Maximiliana esperaba: 17 participantes en una videollamada grupal, cuya suma total de edad ha sido 1.757 años, convirtiéndose en la llamada más longeva del mundo.

Nada menos que una media de 103 años de edad por persona, cada uno proveniente de una zona distinta de España. En la videollamada, cada una de estas personas centenarias se presentó, dio su edad completa y su lugar de residencia.

Para hacernos una idea de la magnitud vista en esta llamada, Maximiliana aclara que la persona más joven de este grupo contaba con 100 años, con María Paquita de Cataluña. Sor Rosario, de Cantabria, llegaba a los 111 años.

Hablamos, en este último caso, de la tercera persona más mayor de toda España presente en esta llamada. Cada uno de los centenarios recibió de sus propios familiares una placa conmemorativa con su nombre grabado para conmemorar esta llamada.

Otras integrantes de la videollamada. Maximiliana | Manuel Fernández Omicrono

Jorge Terreu, fundador y nieto de la misma Maximiliana que ha otorgado su nombre a la startup, leyó el poema Manos con Historia, de Gervasio Melgar, para poner en valor "toda la vida y el trabajo de nuestros mayores".

La organización de esta videollamada no fue tarea fácil. Los centenarios en cuestión recibieron cada uno un móvil Maximiliana para que pudieran conectarse sin demasiados problemas, lo que hizo posible el encuentro.

Maximiliana saltó a la escena mediática no solo por su llamativa propuesta de 'facilitar' la llegada de las videollamadas a las personas mayores, sino por la curiosa historia detrás de la startup aragonesa.

Y es que fue obra del mismo Terreu, que tuvo que pasar sus estudios en Francia. Ante las dificultades que tenía Maximiliana para contactar con él (una mujer nacida en 1931), Terreu decidió ponerle solución.

A los dos años de su existencia como startup, Maximiliana consiguió vender más de 1.000 móviles en el territorio español, en Europa y en América Latina. Todo ello manteniendo el ojo en el futuro, en productos de todo tipo más allá de los teléfonos.