Android Auto cambia para siempre con las nuevas opciones de personalización del icono del coche de Google Maps

Los nuevos iconos de coche de Google Maps que se pueden personalizar han estado disponibles desde hace un año. Ahora Google se prepara para traer el selector de icono y color a las pantallas de Android Auto.

Según Android Authority, Google Maps integrará la pantalla de selección de coche y color de la app para móviles a la de Android Auto.

Esta pantalla permite elegir el icono y color entre cinco diseños modernos y tres modelos tradicionales de utilitarios.

La app también ofrece la posibilidad de cambiar el color con un selector para los nuevos diseños añadidos, así que se puede personalizar de tal forma que se adapte al vehículo real del usuario.

Esta novedad se ha descubierto en la versión 16.2.660604 de Android Auto como el siguiente paso de la actualización llevada a cabo por Google en Google Maps justamente hace un año.

Las nuevas opciones de color Android Authority

A los 7 meses, el icono personalizado se desplegó en la versión para Android Auto, aunque con un punto importante, ya que la única forma de cambiar el icono o el color era a través de la app en el móvil.

Lo importante de la actualización de ahora es que podremos olvidarnos de usar el móvil para personalizar el icono cuando lo tendremos bien a mano desde la propia pantalla de Android Auto en nuestro vehículo.

Los que estén acostumbrados a personalizar el avatar de su coche en Maps se podrán fijar en que es justo la misma pantalla de selección.

Se desconoce por qué Google no ha actualizado antes Android Auto con esta opción que se podía usar para utilizarla desde el móvil en la pantalla.

Tendría que ver más bien con el tiempo que se toma el gigante tecnológico para integrar una nueva experiencia en una interfaz que ha de diseñar con sumo cuidado. Sobre todo por los bugs que se podrían generar si no la implementa adecuadamente.

No sabemos cuándo Google tiene pensado desplegar esta novedad para Android Auto. Según 9to5Google, la mera existencia de la opción, oculta actualmente de la interfaz que se puede ver en Android Auto, sugiere que estaría en las últimas fases de prueba.

Podría caer en algún momento para que el avatar del vehículo cuando se navega con Maps en Android Auto sea el mismo del color del coche que conducimos. Un detalle que eleva la experiencia de conducción con esta app.