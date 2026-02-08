Esta web te permite cambiar el ángulo de cualquier fotografía de forma casi mágica y en segundos mediante IA

La inteligencia artificial se ha expandido de forma muy rápida en España para usos laborales, estudiantiles y de ocio. Sistemas como ChatGPT son parte de nuestro día a día.

Google lo sabe y por eso ha hecho una apuesta tan agresiva con Gemini. Y con más modelos, como Nano Banana, que ha llevado la creación de imágenes a otro nivel.



Pero aunque sistemas como ese se pueden usar para modificar fotografías, o imágenes generadas de la nada, hay aún otras funciones que no están integradas.

Y es ahí donde hay hueco para proyectos más pequeños, como 3D Camera Control, que usa Qwen para poder editar fotografías de una manera concreta.

Está integrada dentro de Hugging Face, una plataforma y comunidad colaborativa para funciones de inteligencia artificial que funciona de forma similar a como lo hace GitHub para el código.

Imagen original El Androide Libre

Desde esa web podemos usar esta función, que permite cambiar el ángulo desde el que hemos hecho una imagen. Es decir, podemos subir una foto y colocar la cámara de la manera que nos guste para obtener la misma foto, pero sacada desde ese ángulo.

A efectos prácticos parece que tuviéramos un render de calidad fotorrealística de lo que hemos fotografiado, y podamos obtener imágenes desde cualquier ángulo.

Control de cámara El Androide Libre

Para ello lo que se hace es mover tres elementos que nos permiten posicionar la cámara de creación de la nueva imagen. Moviendo esos elementos con el ratón, o con los deslizadores de la zona inferior, podremos saber cómo se creará la imagen.

Y lo sorprendente es que tarda muy poco. En menos de 5 segundos tendremos la imagen resultante, como vemos en el ejemplo del edificio que hemos probado para el artículo. También hemos hecho otras modificaciones, y no siempre sale igual de bien, pero es una herramienta realmente competente.

Imagen generada El Androide Libre

El funcionamiento se ve también en varios vídeos que han subido diversos creadores a redes sociales como X. El ejemplo de este fotograma de Matrix es especialmente revelador.

Camera angle editing has never been this intuitive & fast 🔥

Just added @multimodalart 's 3D interactive component to the Qwen Camera Angle Control demo, using @dx8152's Qwen-Edit-2509-Multiple-Angles LoRA

Simply drag the camera around 👇 pic.twitter.com/kDNwLGS8b8 — Linoy Tsaban (@linoy_tsaban) January 9, 2026

Es cierto que Hugging Face no tiene la interfaz más cómoda del mundo, pero es plenamente usable. Ahora queda por ver si gigantes como OpenAi o Google se deciden a implementar esto en sus herramientas.

Ver algo así en Google Fotos, por ejemplo, sería algo rompedor, ya que podríamos obtener tomas de nuestros recuerdos desde ángulos imposibles.