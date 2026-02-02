Así puedes comprobar si tu ciudad o pueblo está en riesgo de inundarse: directamente en tu móvil sin instalar nada

El clima estas primeras semanas de 2026 está siendo bastante intenso. A las nevadas de la mitad norte se suman las fuertes lluvias en el sur y Levante. De hecho, Google ha lanzado recientemente una alerta de inundaciones en España.

El motivo es que febrero trae nuevas borrascas a España con 300 l/m2 de lluvia en las próximas horas en varias zonas de nuestra geografía.

Por suerte actualmente contamos con avanzadas herramientas de predicción climática desarrolladas por las grandes plataformas tecnológicas como Google.

En un contexto donde los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y rápidos, contar con información precisa y accesible se ha vuelto una prioridad.

Por ese motivo Google lanzó Flood Hub, un sistema de aviso de inundaciones que lleva un tiempo disponible en España pero que no es muy conocido. Además, no hace falta descargar aplicaciones pesadas ni realizar registros.

Avisos de inundaciones en Google El Androide Libre

Este sistema utiliza tecnología de análisis de datos para ofrecer pronósticos detallados sobre el comportamiento de los ríos y las posibles crecidas fluviales.

Al funcionar directamente desde el navegador de cualquier dispositivo móvil o de escritorio, elimina las barreras de acceso para los usuarios que necesitan consultar de forma rápida si su zona de residencia o de tránsito habitual presenta algún peligro inminente por desbordamientos.

Avisos de inundaciones El Androide Libre

Es más, aparece directamente como un aviso si estamos realizando una búsqueda del tiempo en nuestra zona y esta se ve o se va a ver afectada por una inundación.

La plataforma es capaz de procesar volúmenes masivos de información pública, incluyendo datos meteorológicos, niveles de precipitaciones e imágenes satelitales, para generar visualizaciones claras sobre el terreno.

Anticipación temporal : Permite conocer posibles desbordamientos fluviales con hasta siete días de antelación, lo que proporciona un margen de maniobra crucial para la protección de bienes y personas.

: Permite conocer posibles desbordamientos fluviales con hasta siete días de antelación, lo que proporciona un margen de maniobra crucial para la protección de bienes y personas. Mapas de riesgo : Ofrece una interfaz visual donde se marcan con colores los niveles de alerta, facilitando la interpretación inmediata de la gravedad de la situación en puntos específicos.

: Ofrece una interfaz visual donde se marcan con colores los niveles de alerta, facilitando la interpretación inmediata de la gravedad de la situación en puntos específicos. Modelos de previsión: Emplea algoritmos que analizan tanto el caudal del agua como la orografía del terreno para predecir con exactitud qué zonas específicas quedarán anegadas.

El funcionamiento de este recurso se divide en dos pilares informativos. Por un lado, el modelo hidrológico estima la cantidad de agua que fluye por los cauces basándose en las lluvias registradas y previstas.

Por otro lado, el modelo de inundación traslada esos datos al mapa físico para determinar el alcance geográfico de la masa de agua. Esta combinación de factores permite que las alertas no sean simples avisos genéricos, sino guías geolocalizadas de alta precisión.

Para utilizarlo, basta con acceder al portal oficial del servicio y navegar por el mapa interactivo. Los puntos de control situados en las cuencas de los ríos muestran gráficos de tendencia que indican si el nivel del agua está subiendo o bajando respecto a los umbrales de seguridad.