La personalización de tu Pixel va a cambiar para siempre: Google anuncia nuevos paquetes de temas

Tras conocer los precios de los Pixel 10a de Google, según una filtración, ahora Google confirma que está a punto de lanzar nuevos temas con los que personalizar los Pixel disponibles en España.

Justo un poco antes de las navidades pasadas, los Pixel en España se actualizaron con el tema personalizado de la película de Hollywood Wicked: For Good.

Una serie de temas que dieron más color a la pantalla de inicio y a la interfaz de los móviles de Google que cada vez tienen más presencia por estos lares.

Google, según 9to5Google, ahora ha adelantado que estaríamos a punto de recibir los nuevos paquetes de temas que con un toque transforman el móvil con nuevos fondos de pantalla, colores y sonidos.

El tema personalizado del musical ambientado en la Tierra de Oz expiró finalmente el sábado pasado con la fecha límite que impuso Google cuando lo lanzó a finales del año pasado.

Imagen del anuncio de Google en los Pixel Reddit

Ahora, cuando se entra en la opción de personalización del Pixel para cambiar el wallpaper, hay un teaser de Google en el que se puede leer que "nuevos paquetes de temas llegarán dentro de poco".

Desaparece el tema dedicado de Wicked: For Good y se deja un mensaje para aumentar el hype por el nuevo tema que debería llegar este mismo mes.

De la imagen que utiliza Google para anunciar los nuevos temas tampoco da muchas pistas, aunque sí que aparece el logotipo de Gemini en color negro.

No es algo nuevo que las marcas usen la IA para que los usuarios puedan generar fondos de pantalla con IA, y tanto Motorola como HONOR han ofrecido herramientas para "vestir" el fondo de pantalla con estas generaciones.

Lo que sorprende de este anuncio es que se incluya el botón "+" en la página, aunque realmente no hace nada si se toca, así que poco más se puede saber sobre las posibles personalizaciones que estarán disponibles en los Pixel.

Habrá que ver qué jugada tiene aquí preparada Google para la personalización de sus Pixel, ya que el primer tema descargable tampoco es que fuera del agrado de los usuarios de sus móviles.

Desde una publicación en Reddit se puede sentir la indiferencia frente a este tipo de personalización, aunque tiene más que ver con el único tema que ha hecho disponible Google a sus móviles y que fue más bien una promoción de una película como la de Wicked: For Good.

Esperemos que con los próximos paquetes de temas Google ofrezca más opciones que sean mejor recibidas por los usuarios de sus móviles.