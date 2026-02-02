Gemini va a cambiar para siempre: te permitirá migrar todas tus conversaciones con ChatGPT u otra IA a la de Google

Gemini va a cambiar para siempre: trae tus conversaciones de ChatGPT u otra IA a la de Google Manuel Ramírez

Aparte de las novedades que está incluyendo el gigante tecnológico a Gemini en las pasadas semanas, ahora va a facilitar el cambio de otro chatbot a Gemini.

Google está trabajando en dar la habilidad al usuario de importar las conversaciones de otros chatbots, mientras se retiene toda la información y los medios compartidos.

Alexey Shabanov de TestingCatalog ha descubierto una nueva opción llamada "Importar IA Chats" en el menú de adjuntos de Gemini.

Lo que hace es facilitar el salto desde otras plataformas, como serían ChatGPT o Claude, a Gemini.

Shabanov ha sido capaz de activar el mensaje que verá el usuario cuando inicie el proceso de cambio.

Imagen que muestra la nueva opción de importación de chats de otra IA @TestingCatalog

Según se puede leer, según Android Authority, se pueden descargar todos los chats del otro chatbot de IA y simplemente importarlos a Gemini con esta opción.

En ese mensaje también aparece un enlace que llevaría al usuario a la página de soporte una vez que ya esté disponible para todos.

El mensaje que se puede leer al usar esta nueva función de Gemini @TestingCatalog

Lo que se desconoce, de momento, son los chatbots que darán soporte a esta funcionalidad, o en qué formatos se podría llevar a cabo la exportación o importación de todos los chats, incluyendo fotos y vídeos.

Hay otra novedad que llegará próximamente y en la que Google está trabajando actualmente. Tiene que ver con la calidad de las imágenes generadas con Gemini.

Actualmente la opción disponible es "Calidad completa", aunque TestingCatalog ha descubierto otras opciones para descargar las imágenes en 2K y 4K.

Lo que permitiría disfrutar del contenido generado con mayor detalle y con unas resoluciones perfectas para la creación de contenidos para redes sociales u otras tareas productivas como la impresión.

Tanto la resolución 2K como la 4K se han etiquetado como "Mejor para compartir" y "Mejor para imprimir" respectivamente.

Actualmente, la única forma de obtener imágenes generadas en 2K con Nano Banana es a través de Adobe Photoshop, que recientemente se actualizó con la incorporación de la versión Pro de la IA que edita imágenes de Google.

La nueva función de Likeness mencionada en una captura de imagen de Gemini @TestingCatalog

Hay otra tercera novedad que está probando Gemini y es "Likeness" (Semejanza). Su funcionalidad, aunque se desconoce, redirige a la función de verificación de Gemini para saber si un vídeo ha sido generado con IA.

Es un aspecto en el que están trabajando las compañías tecnológicas para dar una herramienta de verificación al usuario para saber si un contenido ha sido creado totalmente con IA.

Tres novedades que han de desplegarse próximamente para seguir mejorando Gemini en la lucha actual en la que se ve inmerso contra Claude, ChatGPT y otras IA.