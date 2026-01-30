Revelada la fecha de lanzamiento de la serie Galaxy S26: se ha filtrado el teaser del Galaxy Unpacked de Samsung

Ayer mismo se filtró el precio de los próximos Galaxy S26 en Europa y hoy le toca el turno a la fecha de presentación que va en la línea de los rumores que han ido apareciendo últimamente. Sería el 25 de febrero.

El reconocido filtrador, según SamMobile, Evan Blass ha compartido una imagen que parece ser la que se envía a los medios para anunciar la fecha del próximo evento Galaxy Unpacked de Samsung.

Hay un detalle importante en este adelanto, y no se cita la serie Galaxy S26, aunque al ser el 25 de febrero de 2026 es un claro indicio que el evento está relacionado con el lanzamiento de los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

Evan Blass señala que la familia Galaxy S26 vendría acompañada por los nuevos Galaxy Buds4, y se espera que la compañía coreana amplíe la disponibilidad regional de su flamante Galaxy Z Trifold.

El plegable triple de Samsung se estrenó primeramente en Corea y recientemente en Estados Unidos, con un precio que ha ido más a lo alto de lo que se esperaba, 2.900 dólares.

El anuncio filtrado para la fecha del 25 de febrero de 2026 del Galaxy Unpacked Evan Blass

El lanzamiento de los Galaxy S26 para el 25 de febrero supone una diferencia de un mes y unos días comparada con la presentación de los Galaxy S25 el año pasado, justamente el 22 de enero de 2025.

Los móviles comenzarían a distribuirse un poco más tarde, el 11 de marzo en ciertas regiones sin determinar, según recogen las filtraciones que se han ido dando en las últimas semanas.

Filtración de las fundas UAG de los Galaxy S26 Evan Blass

Entre las novedades más importantes que recogerá la serie se encuentra Privacy Display, que recientemente hemos conocido que puede oscurecer ciertas partes de la pantalla, accesorios magnéticos similares a los del Pixel 10 y una carga más rápida para el modelo Ultra.

El chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 será la estrella de nuevo en la serie para dotarla de un mayor rendimiento y eficiencia energética, y One UI 8.5 como la nueva versión de la capa personalizada de Samsung basada en Android 16.

Aunque quizás lo más importante es que Samsung mantendría el precio de los dos modelos Galaxy S26 y Galaxy S26+ comparado a sus predecesores e incluso reducir el del modelo Ultra.

Actualmente, con los precios de la memoria RAM, esta estrategia del fabricante coreano, asumiendo costes, puede ser la gran baza que tenga a su favor en un año en el que el resto de fabricantes se las ven y desean para mantener el precio de salida de sus flagships.