NotebookLM cambia para siempre en tu móvil: los resúmenes de vídeo ya están disponibles en España

Tras incorporar en Gemini la capacidad de incluir los cuadernos de NotebookLM en las consultas, ahora Google ha actualizado la app principal con los resúmenes de vídeo y la capacidad de personalizar infografías en Android e iOS.

Desde la pestaña de Studio, según 9to5Google, en un cuaderno cualquiera en la app, ahora aparece la opción de los resúmenes de vídeo.

Lo que significa que también se pueden ver los vídeos generados con IA y con la habilidad de contar con los controles de velocidad de reproducción en ambas versiones de Android e iOS.

En España ya tenemos disponible esta nueva generación de vídeos en todos los cuadernos que tengamos en NotebookLM.

Se pulsa en Studio al abrir un cuaderno y se puede encontrar justamente debajo de Resumen de audio. Funciona de igual forma que en la versión web y habrá que esperar unos minutos antes de que acabe por generarse el archivo.

Imagen que muestra los resúmenes de vídeo de NotebookLM en Android

La otra novedad de la actualización de NotebookLM son las infografías que ahora se pueden personalizar con el nuevo botón de lápiz situado en Studio para los cuadernos que queramos.

Al igual que en la web, se puede cambiar la orientación (horizontal, vertical y cuadrada), y la habilidad de seleccionar las fuentes (como el texto copiado en el portapapeles del móvil).

Las opciones para las infografías de NotebookLM

A continuación, encontraremos "Petición" para marcar el estilo, color o el enfoque con un prompt que definirá la infografía en la que trabajará NotebookLM.

Hay otra opción llamativa y es la posibilidad de elegir el idioma para generar la infografía. Es decir, que si tenemos el cuaderno en inglés y queremos que la infografía sea en español, tocamos aquí y podremos elegirlo.

Lo peculiar de esta actualización es que en las notas se sugiere que podemos personalizar la presentación de diapositivas, otra de las mejores funciones de NotebookLM.

Lo único es que de momento no se ha desplegado esta experiencia, aunque sí que se dan detalles para poder elegir entre dos formatos: detallado (con todos los datos en la presentación) o presentador (diapositivas limpias solo con los puntos clave).

Las otras opciones permiten cambiar el idioma, hacer que la presentación sea más corta o larga e incluso añadir una instrucción personalizada para proporcionar un esquema general o para definir la audiencia, el estilo y el enfoque.

Para tener las dos novedades de NotebookLM solo hay que pasarse por la Google Play Store o la App Store para cerciorarse de que la descarga de la actualización está disponible con la versión 1.22.1.859181446 en España.