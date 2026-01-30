Golpe brutal a las IPTV para ver el deporte gratis: operación de Europol cierra plataforma con presencia en España

La lucha contra las retransmisiones piratas continúa en toda Europa en diferentes formas; al mismo tiempo que LaLiga anunció recompensas de 50 euros por denunciar a bares, la policía italiana ejecutó una de las mayores operaciones hasta la fecha contra las IPTV piratas.

La operación ha recibido el nombre de "Switch off" ("apagar" en inglés), y ha sido posible gracias a las pistas obtenidas a finales del 2024 durante la operación "Taken Down", que en su día fue la mayor operación policial en Europa contra las IPTV piratas.

Con la coordinación de Europol y el liderazgo de la oficial del fiscal de Catania y la policía italiana, la operación ha resultado en el cierre de varios servicios de IPTV que compartían infraestructura para ofrecer acceso a retransmisiones deportivas a bajo precio.

Los servicios afectados y cuyos servidores han sido requisados como resultado de esta operación son IPTVItalia, migliorIPTV y DarkTV; pese a estar basados mayormente en Italia, tenían ramas en otros países europeos y eran usados en toda la UE.

La policía calcula que, sólo en Italia, esta plataforma contaba con más de 250 revendedores que ofrecían acceso a los servicios a través de canales de Telegram y páginas web, acumulando más de 100.000 suscriptores.

Sin embargo, ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), una de las mayores asociaciones de propietarios de derechos de autor, asegura que esta "organización criminal" ofrecía contenido a "millones de usuarios" generando "millones de euros en ingresos ilícitos".

Estos usuarios se conectaban a seis servidores, que ahora han sido requisados por la policía, después de realizar un pago usando criptomonedas y otros métodos para dificultar la detección; los responsables incluso llegaron a crear "empresas fantasmas" para ocultar el rastro de dinero y evitar impuestos.

Curiosamente, en el momento de escribir estas palabras las páginas web de algunos de esos servicios siguen siendo accesibles; sin embargo, EL ESPAÑOL - El Androide Libre no ha podido determinar si son funcionales y si siguen emitiendo contenido por IPTV.

Según la policía italiana, la investigación ha revelado pruebas contra 31 personas implicadas en estos servicios, incluyendo ciudadanos en España además de Italia, Reino Unido, Rumanía y Kosovo.

Esta operación llega en un momento importante para los canales y plataformas legales que emiten deporte, porque la semana que viene darán inicio los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y por lo tanto, la demanda de sitios en los que ver los eventos de manera gratuita o más barata que la opción oficial se disparará.

La policía afirma que las prácticas de estos servicios ilegales afectaban a plataformas como Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount y Disney+, cuyo contenido era retransmitido a los suscriptores por IPTV.