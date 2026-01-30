Adiós a los secretos de los Galaxy S26 y Galaxy S26+: la filtración revela lo que Samsung está preparando para España

Ya queda muy poco para el lanzamiento de los Galaxy S26, que se espera para finales del próximo mes de febrero, así que es comprensible que el ritmo de filtraciones se haya acelerado, conforme más gente tiene acceso a la información de Samsung.

La última de estas filtraciones, que afecta al Galaxy S26 y al Galaxy S26+, es tal vez la más completa que vamos a ver hasta el lanzamiento de los nuevos dispositivos, porque no solo revela todos los detalles del diseño, sino también de las características técnicas y de 'hardware'.

Gracias a la filtración publicada por Android Headlines, ahora podemos saber que los Galaxy S26 traerán más novedades de las que esperábamos en un principio, y que serán más diferentes de los Galaxy S25 de lo que se pensaba.

Para empezar, Samsung va a adoptar unas nuevas líneas de diseño para toda su gama de smartphones, que estrenó con los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 pero que poco a poco llegarán a todos los modelos lanzados durante este 2026.

Por lo tanto, la gran novedad se encuentra en el conjunto de cámaras, que ahora está alojado en una "isla" separada del resto de la trasera y que provoca que resalte más respecto a la pasada generación, donde cada lente sobresalía por separado.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 Android Headlines

Sin embargo, de esta manera las cámaras estarán más protegidas, y el espacio adicional dará más libertad a Samsung, aunque en esta generación no se esperan grandes novedades en los sensores usados.

El Galaxy S26 y el Galaxy S26+ serán idénticos, y la única diferencia se encontrará en el tamaño de la pantalla; por lo tanto, ambos adoptan el mismo diseño con bordes planos y el mismo conjunto de cámaras que también se espera que sea adoptado por el Galaxy S26 Ultra.

Por lo demás, se trata de un diseño muy limpio y moderno, y al mismo tiempo muy reconocible como "Samsung"; por ejemplo, no encontramos botones adicionales, a diferencia de lo que han hecho otras marcas como Apple, Xiaomi y OPPO.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 Android Headlines

Las similitudes entre el Galaxy S26 y el Galaxy S26+ no se limitan al diseño; también serán muy parecidos en el apartado técnico, y el tamaño es el único aspecto que realmente determinará si elegimos uno u otro.

Según la filtración, en España ambos dispositivos usarán el nuevo procesador Exynos 2600 de Samsung, que está dando buenos resultados en las primeras pruebas filtradas y no debería ofrecer un rendimiento muy inferior al Snapdragon 8 Elite Gen 5 que será usado en otros mercados.

Como ya se filtró, a partir de ahora los Galaxy S vendrán con 256 GB de almacenamiento interno de base, en vez de los 128 GB de la pasada generación, algo que afectará a ambos dispositivos.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 Android Headlines

De la misma manera, ambos móviles usarán la misma combinación de cámaras, con una principal de 50 Mpx acompañada de un gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 10 Mpx, con una cámara selfie de 12 Mpx.

Ambos dispositivos vendrán con Android 16 de serie y la capa OneUI 8.5 de serie con importantes novedades en la interfaz y el nuevo Bixby basado en la inteligencia artificial de Perplexity en vez de Gemini.

La principal diferencia entre el Galaxy S26 y el Galaxy S26+ se encuentra en la pantalla, con el modelo básico optando por un panel de 6,3 pulgadas FullHD+ Dynamic AMOLED, y el modelo Plus por un panel de 6,7 pulgadas QHD+ Dynamic AMOLED.

El mayor tamaño del Galaxy S26+ permitirá a Samsung meter una batería más grande, de 4.900 mAh, mientras que en el modelo básico la capacidad será de 4.300 mAh.