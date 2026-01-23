Cómo ver el partido de LaLiga usando una IPTV: la nueva manera gratis y legal de disfrutar del fútbol es oficial

Teledeporte ha anunciado que empezará a ofrecer partidos de LaLiga a través de la TDT, en abierto y de manera completamente gratuita, y eso son buenas noticias para los usuarios de IPTV legales.

Esto será posible gracias a un nuevo acuerdo firmado entre RTVE y DAZN, la propietaria de los derechos de televisión de LaLiga hasta el 2032 junto con Movistar+ y que representa una inversión de hasta 360 millones de euros.

De esta manera, la Primera División del fútbol español por fin vuelve a la televisión en abierto; en concreto, RTVE ahora tiene permiso para emitir un único encuentro en cada jornada en su canal Teledeporte.

La noticia saltó por sorpresa la semana pasada, así que es posible que muchos aficionados no se hayan dado cuenta de que ahora pueden ver fútbol en abierto; como es posible que tampoco sepan que no necesitan la TDT para verlo.

Y es que Teledeporte es uno de los canales españoles que emite en abierto y que está disponible en listas IPTV públicas y legales; hay que aclarar que no hablamos de listas IPTV piratas, que ofrecen contenido de pago y protegido.

Las listas IPTV públicas recopilan canales que ya emiten en abierto a través de Internet, para que acceder a su contenido sea más fácil; y hay muchas apps que permiten reproducir estas listas en nuestros dispositivos.

Página de Teledeporte en TDTChannels El Androide Libre

La más popular en España probablemente sea TDTChannels, ya que también es la más sencilla de usar y la que no necesita de una configuración especial para empezar a ver la televisión en muchos dispositivos.

TDTChannels está disponible como app tanto para iOS (por la App Store) como para Android; en el caso de la segunda, está disponible para descarga tanto en la Play Store de Google como en la AppStore de Amazon y la AppGallery de Huawei.

Canal de Teledeporte en la app TDTChannels El Androide Libre

Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la app adecuada para nuestro dispositivo; por ejemplo, si tenemos un FireTV podemos encontrar TDTChannels en la AppStore, mientras que si tenemos un dispositivo AndroidTV está directamente en la Play Store.

Una vez instalada, la app es muy fácil de usar, mostrando una lista de contenido disponible, con más de 300 canales de televisión y 500 emisoras de radio que emiten en abierto a través de Internet.

Teledeporte es uno de los canales disponibles en TDTChannels El Androide Libre

Podemos encontrar "Teledeporte" con el buscador integrado, y una vez abierto el canal, pulsar en algunas de las emisiones disponibles.

Lo mejor de todo es que no necesitamos instalar nada para ver Teledeporte usando una IPTV, porque TDTChannels también está disponible a través de su página web oficial, con un reproductor que nos permitirá elegir el canal adecuado.

El próximo encuentro que se emitirá en directo será el Levante-Elche que se celebra hoy, 23 de enero a las 21:00 correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El siguiente encuentro será el RCD Mallorca-Sevilla FC de la jornada 22 que se celebrará el lunes 2 de febrero a las 21:00.