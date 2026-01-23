Gemini va a cambiar para siempre con el 'Nano Banana' de la creación musical: una IA que generaría canciones desde texto

Tras la actualización de Gemini en la app para móviles, que trae consigo el botón de NotebookLM, ahora Google estaría preparándose para una nueva herramienta de generación de música basada en IA.

No es algo nuevo que un modelo de IA pueda generar piezas musicales de cualquier tipo de género, e incluso la misma Adobe, el año pasado, con la gran actualización de Firefly, incluyó una para la creación musical.

En la versión 17.2.51.sa.arm64 de la app de Google, Android Authority ha descubierto lo que parece ser la preparación de Google para una nueva herramienta de generación de música.

Es una línea de código incluida junto a las funcionalidades principales de Gemini como Deep Research, la generación de imágenes o vídeo e incluso Google Search.

Se puede leer "MUSIC_GENERATION_AS_TOOL" para ser la base de un posible modelo al estilo de Nano Banana que permitiría generaciones de audio sencillas y de gran calidad a través de la introducción de simples prompts.

Gemini ya tiene modelos para la creación de música, como sucede con Lyria, que ha estado disponible su acceso a través de la generación de vídeo de Veo.

Pero ha sido a través de Gemini API para desarrolladores, y no como una interfaz de usuario sencilla que se encargue de crear todo tipo de piezas de audio. Lo que se desconoce es si tendría la capacidad de Nano Banana para la edición musical.

Dos de las líneas de código encontradas en la app de Google que hacen referencia a la creación musical Android Authority

La línea de código descubierta por Android Authority no es la única, y hay otra que motiva a pensar que no estaríamos muy lejos en el tiempo de un nuevo despliegue por parte del gigante tecnológico.

"Mis cosas" es donde podemos encontrar todas las generaciones de contenido realizadas con la IA de Gemini, y aquí aparece la segunda línea de código con "TYPE_MY_STUFF_GENERATED_MUSIC".

La tercera va dedicada a los posibles errores que se cometan en la generación de música con IA y se puede leer como "isMusicGenSupported is false, show error message".

La clave principal de estas líneas de código es que se refieren a música, y aunque se desconoce cómo Google pretende desplegar esta nueva funcionalidad a través de, supuestamente, un nuevo modelo de IA como si fuera un nuevo 'Nano Banana', el tiro va directo a la creación musical.

Habrá que esperar un poco sobre las implicaciones que tendrá esta nueva experiencia de creación basada en IA generativa, ya que también tendrá connotaciones legales.

De hecho, la jugada de Adobe Firefly ha sido basar su herramienta en la seguridad legal y se centra principalmente en generar la música instrumental de fondo, sin voces.

Y con el objetivo de crear una música que vaya a la par que la duración y las emociones del clip de vídeo que se integre en Adobe Premiere, su reconocida herramienta de edición de vídeo.