Android en el coche cambia para siempre: Volvo presenta el primer modelo con Gemini como asistente por defecto

Mientras que el futuro de Android Auto está en el aire, muchos fabricantes están dando el salto a Android Automotive, la versión del sistema operativo para coches que ofrece todas las ventajas de Android Auto y más.

Y es que Android Automotive se ejecuta directamente en los sistemas del vehículo, en vez de depender de la conexión con nuestro smartphone; las apps, entre las que se encuentran las conocidas como Google Maps, se ejecutan de manera local.

Volvo es una de las marcas que mejor conoce estas ventajas de Android Automotive, siendo una de las pioneras en adoptarlo; así que tiene sentido que también sea la primera en dar el siguiente salto del sistema.

Y es que Volvo ha anunciado que su nuevo EX60 es el primer vehículo que viene con Gemini por defecto; el asistente basado en inteligencia artificial vendrá de serie para ayudar al conductor en todo tipo de tareas.

Por supuesto, Google ya anunció que iba a lanzar Gemini para coches a través de Android Auto, pero su adopción está pasando por momentos difíciles, con varios retrasos y problemas para los usuarios.

Gemini en Android Automotive en el Volvo EX60 Volvo El Androide Libre

Esta es la primera vez que un fabricante presume de tener Gemini en su nuevo coche, sin necesidad de instalar nada ni con la "trampa" de requerir nuestro smartphone para funcionar como ocurre con Android Auto.

Volvo afirma que la versión de Gemini que viene en el EX60 está integrada en el coche y permite iniciar conversaciones naturales sobre lo que queremos hacer, sin necesidad de recordar comandos de voz específicos como ocurre con Google Assistant.

Por ejemplo, podemos pedirle a Gemini que nos busque un lugar para comer, para que comparta lo que está pasando en nuestro día o traducir una frase sobre la marcha; Gemini también se conecta con nuestras apps de Google para obtener más funciones.

Por ejemplo, Gemini se integra con Google Maps para crear rutas, recomendando paradas en función de la autonomía restante y mostrando estaciones de carga a lo largo de la ruta; estas rutas se pueden compartir con otras personas, para que sepan la hora estimada de llegada, por ejemplo.

App oficial de Volvo Cars Volvo El Androide Libre

Desde la app de Volvo Cars, incluso podemos establecer un destino y enviarlo a nuestro coche para que calcule la autonomía, añada paradas y muestre la ruta resultante en la pantalla central cuando entramos en el coche.

Gemini ha sido diseñado para "evolucionar junto con" el EX60, afirma la compañía, volviéndose "más inteligente e intuitivo cuanto más lo uses", además de recibir mejoras con actualizaciones periódicas inalámbricas.

Android Automotive y Gemini usarán la nueva pantalla central de 15,04 pulgadas del EX60 para ofrecer "control pero sin llamar la atención"; para evitar distracciones, Volvo ha realizado algunas modificaciones respecto a los modelos anteriores.

Nueva pantalla del Volvo EX60 con Android Automotive Volvo El Androide Libre

Por ejemplo, la gran novedad es que ahora la pantalla es horizontal en vez de vertical, lo que coloca los controles más importantes al alcance de la mano.

Volvo también ha destacado el diseño de la interfaz, que está dividida en secciones con áreas de interacción consistentes; en otras palabras, no vamos a tener que desviar tanto la mirada para interactuar con el sistema.

Volvo EX60 Volvo El Androide Libre

Por ejemplo, el acceso directo del teléfono siempre está en la esquina inferior izquierda para un acceso rápido, los controles climáticos siempre están en la barra de menú inferior para no tener que navegar por menús para encontrarlos.

De la misma manera, las aplicaciones y los widgets siempre se mostrarán en lugares conocidos, incluso si tenemos varias abiertas, para que desarrollemos memoria muscular y actuar de manera instintiva.

Volvo presume de que la integración pionera de Gemini refleja la larga relación entre la compañía y Google, y la posición de Volvo como "socio líder en desarrollo y una de las plataformas de hardware de referencia" en Android Automotive.