Adiós a las estafas telefónicas con los Galaxy S26: la mejor función de los Google Pixel puede llegar a más móviles

Aunque la cosa ha mejorado mucho, es innegable que las llamadas de spam y estafas siguen siendo uno de los problemas recurrentes que sufre todo el mundo; incluso la Lista Robinson está encontrando limitaciones para proteger a los usuarios.

Afortunadamente, si tienes un móvil Pixel de Google ya tienes la mejor protección posible: la detección de estafas y spam que bloquea las llamadas sospechosas de manera automática.

En efecto, gracias a esta función ya me he olvidado de cuándo fue la última vez que tuve que responder a la llamada de un vendedor o un posible estafador que quería mis datos haciéndose pasar por mi banco o mi compañía de teléfono.

Ahora, esta función por fin puede empezar a llegar a smartphones de otras marcas aparte de los de Google. En Android Authority han descubierto referencias de otros dispositivos en la última versión de la app de Teléfono de Google.

En concreto, el código ahora incluye referencias a los próximos Galaxy S26 de Samsung, cuyo lanzamiento se espera para finales del próximo mes de febrero y que vendrán con el nuevo sistema One UI 8.5 instalado por defecto.

Según esta filtración, cuando los Galaxy S26 lleguen a los usuarios serían capaces de bloquear llamadas de spam y proteger a los usuarios de posibles estafas usando la tecnología desarrollada primero para los Pixel.

Eso significa que los Galaxy S26 vendrían con la app de Teléfono de Google por defecto, sustituyendo a la app desarrollada por Samsung; algo curioso, teniendo en cuenta que Samsung ha hecho todo lo posible para no depender tanto de Google para su nuevo asistente Bixby.

Esta no sería la primera vez que Samsung hace algo semejante; en el 2024, la compañía abandonó su app de Mensajes en favor de la de Google para dar el salto completo a la nueva tecnología RCS que ha sido adoptada ya por toda la industria.

Por otra parte, es posible que los Galaxy sigan con la misma app de teléfono de Samsung, pero que tengan la opción de instalar la app de Google desde la Play Store y que se use por defecto, algo que ya es posible.

Además del bloqueo de llamadas sospechosas, Google también implementó una nueva función de detección de posibles estafas, que funciona mientras que se está realizando la llamada o se recibe un mensaje.

Si el sistema detecta que el contenido de la llamada es similar a las estafas telefónicas, puede advertir al usuario para que tenga cuidado de no compartir información personal como los datos de la cuenta bancaria.

Este sistema está basado en la inteligencia artificial de Gemini Nano, y se ejecuta directamente en el smartphone; sin embargo, por el momento no está disponible en español y no se puede usar en España.