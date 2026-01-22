Este es el primer coche de Xiaomi que llega a España, y no es el SU7: así es el nuevo deportivo eléctrico SC01

El 2026 será muy importante para Xiaomi Auto, la división de la compañía dedicada al sector automovilístico, tanto por el lanzamiento del renovado Xiaomi SU7 como por las preparaciones para la llegada de la marca a Europa.

El lanzamiento de los coches de Xiaomi en España se espera para el año que viene, con el presidente de la compañía confirmando el objetivo de 2027 ahora que los plazos de entrega están mejorando en China gracias a la mejora de la producción.

Pero curiosamente, antes del Xiaomi SU7 vamos a recibir otro coche eléctrico en España en el que la compañía también está implicada; se llama SC01, y se trata de uno de los proyectos más curiosos que hemos visto en mucho tiempo.

El SC01 es el resultado de una alianza entre Xiaomi, el fabricante de coches JMEV y la startup TGAT (Tianjin Gongjiangpai Auto Technology) para desarrollar el "primer coche deportivo eléctrico hecho bien".

En realidad, el papel de Xiaomi es algo reducido, y se trata más de una apuesta personal del cofundador de la compañía, que forma parte de la junta directiva de la startup y que invirtió decenas de millones de yuanes de Xiaomi en el proyecto.

Pese a todo, este SC01 se convirtió en el primer coche eléctrico en el que Xiaomi se vio implicada cuando fue presentado en el 2022, antes incluso de que los rumores de que la compañía estaba desarrollando un modelo propio ganasen fuerza.

SC01 El Androide Libre

El SC01 es un pequeño deportivo de tipo "coupé" de dos puertas, y por lo tanto, es completamente diferente a cualquier coche de Xiaomi lanzado hasta ahora y en general, a la mayoría de los coches eléctricos.

Eso es porque la prioridad de los desarrolladores ha estado en la reducción de peso para mejorar la maniobrabilidad, que suele ser el punto débil de los coches eléctricos por culpa de las baterías.

Gracias al uso de un chasis tubular, la startup ha conseguido reducir el peso del coche hasta los 1.365 kg, algo sorprendente teniendo en cuenta que incluso muchos coches con motor de combustión actuales pesan más.

A eso hay que sumar el diseño deportivo, que incluye una altura reducida de 380 mm y un aprovechamiento amplio de la aerodinámica en el diseño de la carrocería; también usa amortiguadores deportivos y frenos de 260 mm para obtener esa sensación deportiva.

Interior del SC01 El Androide Libre

Para reducir el peso, el interior es tremendamente simple y usa botones para todas sus funciones en vez de una pantalla táctil, algo irónico viniendo de un proyecto en el que Xiaomi está implicada.

De la misma manera, tampoco tiene funciones avanzadas de ayuda a la conducción, para no tener que instalar radares LiDAR; este es un coche para quienes les guste conducir, no para quienes prefieren que el coche se "conduzca solo".

El SC01 monta dos motores, uno para cada eje, con una potencia combinada de 429 caballos, que será más que suficiente para sorprendernos con este peso; no en vano, la aceleración de 0 a 100 km/h se ha medido en 2,9 segundos.

La batería de 60 kWh promete 500 km de autonomía en ciclo CLTC, aunque en el ciclo WLTP usado en Europa probablemente serán muchos menos.

Aunque inicialmente parecía que el SC01 se iba a quedar como una simple anécdota limitada al mercado chino, hace unos días una cuenta de Instagram llamada SC01 Europe sorprendió anunciando un lanzamiento limitado en Europa.

Posteriormente, el fundador de la marca, Feng Xiaotong, confirmó a CarNewsChina que la publicación era real y que el anuncio oficial se iba a realizar a través de YouTube el próximo 24 de enero.

El SC01 será ensamblado en Italia para evitar al menos algunos de los impuestos a los coches chinos, aunque será un modelo muy exclusivo, con una producción de apenas 1.000 unidades.

Aún queda por aclarar el detalle del precio, que en China es de 500.000 yuan (61.200 euros), además del proceso de venta.