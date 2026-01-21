YouTube cambia para siempre: su CEO confiesa el problema del "AI Slop" y contenido basura y cómo quiere arreglarlo

Cualquiera que haya usado YouTube en las últimas semanas se ha encontrado con el mismo problema: la plataforma se ha llenado del llamado "AI Slop", contenido de baja calidad generado por inteligencia artificial.

Irónicamente, la propia YouTube es la culpable de esta situación, después de lanzar nuevas herramientas de creación de vídeos generados por IA usando el modelo Veo 3 de su casa matriz, Google.

Ahora, Neal Mohan, CEO de YouTube, ha aceptado por primera vez la existencia de este problema en una carta abierta en la que ha repasado las que serán las prioridades de la plataforma para el 2026.

Oculta en la cuarta prioridad, "Potenciar y proteger la creatividad", Mohan confirma lo que los usuarios ya sabían, que el crecimiento de la inteligencia artificial ha fomentado la creación de contenido de baja calidad, hablando específicamente de "AI Slop".

La palabra "Slop" es muy usada por los contrarios a la inteligencia artificial para describir contenido que ha sido creado de manera automática para generar visitas e ingresos fáciles, como vídeos falsos de temas de actualidad o basados en propiedad intelectual popular.

En vez de evitar el uso de esta palabra, como están haciendo otros CEOs del sector, Mohan acepta su existencia; sin embargo, al mismo tiempo deja bien claro que no va a prohibir este tipo de contenido en YouTube.

Mohan alega que otras tendencias que hoy en día son muy populares, como el ASMR o los vídeos de gente jugando a videojuegos, también fueron mal recibidas en su día; una comparación que hace aguas, pero al menos, el ejecutivo parece ser consciente de que tiene que hacer algo.

Por eso, el CEO de YouTube asegura que la compañía está trabajando en sus sistemas para combatir el spam y el "clickbait" para reducir "la difusión de contenido repetitivo y de baja calidad" y "mantener la experiencia de alta calidad que la gente quiere".

Relacionado con esto, Mohan adelanta que la máxima prioridad de YouTube para el 2026 estará en ayudar a los creadores de contenido y artistas para producir nuevo contenido para la plataforma.

Mohan llega incluso a declarar que "YouTube es la nueva televisión", porque los creadores de contenido son el nuevo "prime time", usando datos como que YouTube es la plataforma de streaming número 1 de los Estados Unidos por tercer año consecutivo.

Una parte importante de la experiencia de YouTube son los Shorts, que a partir del 2026 también aceptarán publicaciones con imágenes para convertir la plataforma en algo más parecido a una red social como Instagram.

De la misma manera, YouTube también va a invertir más en YouTube Music, con nuevas funciones de descubrimiento de artistas y de las "historias que están detrás de las canciones", dando a entender que la plataforma ofrecerá un acceso más completo a los músicos y sus nuevos lanzamientos.

Para los menores, YouTube va a fortalecer y simplificar los controles parentales, para que los padres puedan decidir exactamente cuánto tiempo sus hijos pasan viendo vídeos de Shorts, e incluso podrán prohibir que vean vídeos cortos, por primera vez en la industria.