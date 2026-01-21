Revolución en WhatsApp: el programa beta cambia para siempre para usar sus nuevas funciones antes que nadie

Si hay una app que está constantemente evolucionando, esa es WhatsApp; en esta misma página hablamos cada poco tiempo de nuevas funciones útiles para los usuarios, aunque la mayoría están restringidas a unos pocos usuarios.

Eso es porque WhatsApp prefiere lanzar primero todas sus funciones en la versión beta de la app, para probarlas primero y asegurarse de que funcionan correctamente antes de lanzarlas para todos los usuarios.

Pero incluso si no nos importa experimentar, lo tenemos muy difícil para probar las novedades de WhatsApp; la versión beta de la app para Android se distribuye a través de la Google Play Store, que tiene un límite de 10.000 usuarios como máximo.

Como resultado, sumarse a la beta de WhatsApp es prácticamente imposible, ya que los contados períodos en los que Google Play permite el registro no duran mucho tiempo, así que la inmensa mayoría de los interesados no pueden apuntarse.

Ahora, WhatsApp está experimentando con una manera de apuntarnos a la beta de WhatsApp directamente desde la app, saltándose las limitaciones de la Play Store y posiblemente aumentando la cantidad de usuarios participantes.

En WABetaInfo han descubierto una nueva opción en la sección de Ajustes de la versión beta de WhatsApp, llamada "Acceso temprano a funciones" ("Early Access to features") que permite activar una opción para sumarse al programa beta de la app.

La nueva opción para apuntarse al programa beta de WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Al activar esta opción, la app de WhatsApp automáticamente se actualizará a la versión beta, que incluye las últimas novedades en desarrollo antes de que sean lanzadas de manera global y para todos los usuarios.

Hay que aclarar que la opción no aparecerá para todos los usuarios, sino para los que WhatsApp haya seleccionado para participar en el programa de beta, y por lo tanto, es muy posible que nunca nos aparezca.

Y es que esta es una manera de que WhatsApp obtenga más usuarios para su programa beta, sin necesidad de apuntarse a través de la Google Play Store; por lo tanto, la decisión de añadir más usuarios depende de la compañía y se realizará dependiendo de las circunstancias.

Por ejemplo, si en WhatsApp se dan cuenta de que necesitan más usuarios para probar la última función que acaban de lanzar, pueden añadirlos simplemente habilitando esta opción a más usuarios que estén usando la versión estable de la app.

Irónicamente, esta opción primero aparece para los usuarios de la versión beta, ya que se trata de una novedad que hay que probar primero; pero evidentemente, la idea es que esté disponible para todos los usuarios.

Cuando esté disponible, podremos comprobar si podemos apuntarnos a la versión beta de WhatsApp simplemente abriendo la app y accediendo a Ajustes; en caso de que el proceso para apuntarse esté abierto, encontraremos la opción.

De la misma manera, si queremos salir de la beta de WhatsApp, lo único que tendremos que hacer es desactivar esta opción; una ventana emergente nos preguntará si queremos salir del programa beta, y en caso afirmativo se instalará la versión estable de la app.