Netflix va a cambiar para siempre el diseño de su app para móviles y ya prueba el formato de vídeos en vertical

Tras el golpe de efecto que va a producir la compra de Warner Bros, ahora Netflix va a integrar novedades importantes en la plataforma al igual que en la app para móviles.

Netflix, según The Hollywood Reporter, ha estado probando nuevas funciones de vídeo verticales que planea lanzar a lo largo de este año.

Ha sido durante la presentación de resultados del martes, cuando el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, señaló que la plataforma lleva ya varios meses ofreciendo un feed de vídeo vertical en su experiencia móvil.

Esta incluye desde clips de series hasta películas de Netflix, y es probable que se amplíe a otros tipos de contenido nuevo, como serán los videopodcasts, que comenzaron a transmitirse en este mismo mes de enero.

Sus propias palabras fueron: "Pueden imaginar que incorporaremos más clips basados en nuevos tipos de contenido, como los videopodcasts. Llevaremos los componentes adecuados de ese contenido a ese feed de vídeo vertical".

Aparte de los vídeos verticales, que apuntarán a distintos tipos de contenido, Netflix está trabajando en una nueva interfaz para la app para móviles que se desplegará más tarde en este año.

El objetivo es sentar las bases para la expansión de Netflix en la próxima década en sus distintas líneas de negocio, según afirma Greg Peters.

Seguirá los pasos del gran rediseño de la interfaz para televisión que se desplegó el año pasado y que situó en primer plano a la pantalla de inicio con un nuevo banner de recomendaciones de contenido.

Ese nuevo diseño se estableció con la idea de ofrecer un lienzo más flexible para ahora y en el futuro. Peters asegura que la nueva interfaz para la app para móviles servirá de igual modo como base por lo que viene.

La gran actualización que recibirá Netflix en Android e iOS se debe a que los usuarios cada vez más ven contenido en sus móviles y mientras Netflix evalúa sus posibles competidores como son ahora las redes sociales como Instagram.

Al igual que la atención del público es más diversa con un abanico de opciones más amplio como streaming, televisión en abierto, cable, videojuegos, redes sociales, las grandes tecnológicas y plataformas de vídeo.

Es lo que se recoge de las mismas palabras de Ted Sarandos, CEO de Netflix: "Amazon es dueña de MGM, Apple compite por los Emmy y los Oscar, e Instagram es el siguiente rival. YouTube acaba de superar a la BBC en audiencia media mensual".

Vota en directo

Netflix lanza hoy mismo una nueva funcionalidad, según TechCrunch, que permite a los usuarios interactuar con el contenido en directo a través de una votación.

Parte del elenco del nuevo programa de Netflix llamado Star Search Netflix

Se ha estrenado con el nuevo show Star Search disponible en la plataforma desde hace unas horas.

Los suscriptores de la plataforma serán capaces de seleccionar el voto de un menú de múltiples opciones o puntuar el rendimiento de alguien en una escala de cinco estrellas.

Se pueden emitir el voto tanto con el mando del televisor al igual que con la propia app de Netflix, y habrá un tiempo limitado para ello, ya que si se reproduce el programa más tarde, ya no se podrá participar.