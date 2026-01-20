La carga de los Galaxy S26 cambia para siempre: se filtra el precio e imágenes de la batería externa magnética de Samsung

Tras conocer el nuevo cargador de 60 W, que presumiblemente permitirá cargar a esa velocidad el próximo Galaxy S26 Ultra, ahora se ha filtrado más información sobre la batería inalámbrica externa que se adherirá magnéticamente al móvil de Samsung.

El mes pasado se filtró que Samsung lanzaría una batería externa para la serie Galaxy S26 que se podría acoplar a los tres dispositivos de forma magnética para cargarlos de forma inalámbrica con el estándar Qi2.

Sería el modelo con número EB-U2500 que se caracterizaría por una batería de 5.000 mAh y del que ahora conocemos más detalles e incluso imágenes de su diseño y forma.

Según mantiene WinFuture, la batería externa EB-U2500 tendrá un puerto USB tipo-C que puede ofrecer carga por cable de hasta 20 W al usar USB Power Delivery o Qualcomm Quick Charge.

También destaca por su soporte abatible, conocido como kickstand, que permitirá, cuando acoplemos la batería externa de forma magnética al Galaxy S26, que se pueda desplegar para mantener el móvil sobre una superficie en orientación horizontal.

Samsung EB U2500

Su precio sería de 59,90 euros y en las imágenes se puede apreciar su diseño como uno minimalista, funcional y ergonómico.

Su rango más distintivo es el anillo en la parte central superior que indica la zona de los imanes y la bobina de carga inalámbrica para alinearse perfectamente con la serie Galaxy S26.

Samsung EB U2500

Justo en la parte inferior se puede apreciar la sección plegable con el diseño "kickstand" mencionado anteriormente para dejarlo posicionado en una superficie.

En la parte frontal se pueden ver cinco luces pequeñas que servirían para indicar el nivel de carga de la batería inalámbrica externa de Samsung.

El botón en uno de los laterales es para el encendido y apagado de la batería para terminar de definir uno de los accesorios más atractivos de Samsung de los últimos años.

Se espera que podamos conocer el resto de detalles de la batería externa inalámbrica magnética Qi2 de Samsung en el lanzamiento de la serie Galaxy S26 que sería para el 25 de febrero, según se ha ido filtrando en las semanas pasadas.

Una fecha que se retrasa comparada con la de la serie Galaxy S25 y en un momento en el que la escasez de memorias RAM a nivel mundial está golpeando muy fuerte a los fabricantes de móviles que se las ven y desean para ajustar los precios de sus dispositivos móviles.

Al menos, por lo que se rumorea, Samsung sí mantendría los precios de su serie Galaxy S26 sin cambios comparados a los de los Galaxy S25 lanzados el año pasado en España.