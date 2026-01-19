El coche de Xiaomi hace historia: el renovado SU7 bate un gran récord de autonomía y velocidad en coches eléctricos

El nuevo Xiaomi SU7 durante la prueba de 24 horas Xiaomi El Androide Libre

Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha anunciado orgulloso que el nuevo Xiaomi SU7 ha batido el récord de conducción durante 24 horas, en las cuales ha conseguido alcanzar los 4.264 kilómetros

Se trata de otro gran logro de lo que empezó como un proyecto personal de Lei Jun, inspirado por Apple cuando parecía que la compañía de la manzana iba a meterse en el sector del automóvil.

Pero Xiaomi no solo ha conseguido lo que Apple no pudo, sino que lo ha hecho a lo grande, venciendo a fabricantes ya establecidos en áreas en las que tiene mucha menos experiencia, como por ejemplo, en la autonomía.

La prueba de 24 horas se realizó con una unidad de la nueva generación del Xiaomi SU7 que fue anunciada a principios de enero, concretamente de la versión Max, que trae importantes mejoras técnicas en batería y carga rápida.

En concreto, el modelo Max ahora es capaz de obtener hasta 670 kilómetros de autonomía con una carga de apenas 15 minutos de 897v, lo que fue vital ya que el tiempo de 24 horas de la prueba incluye los tiempos de carga.

De la misma manera, las baterías de todas las versiones del SU7 han sido mejoradas, y el modelo Max obtuvo una autonomía de 835 kilómetros cuando fue homologado en el ciclo CLTC.

Curiosamente, Xiaomi podría haber optado por el modelo Pro, que alcanzó una autonomía de 902 km durante la homologación, pero a cambio de una carga algo más lenta de 752v y un rendimiento inferior.

La elección del modelo es uno de los aspectos más importantes de esta prueba, que ha sido definida como "correr una maratón a velocidad de sprint" por Lei Jun, ya que el rendimiento y la autonomía tienen una importancia semejante.

Durante momentos de la prueba, el nuevo Xiaomi SU7 Max alcanzó velocidades de hasta 240 km/h, que se consideró el equilibrio adecuado entre kilómetros recorridos y autonomía de las baterías.

Por supuesto, cualquier parada inesperada iba a ser desastrosa para conseguir un buen resultado, ya que el objetivo es permanecer en la pista corriendo durante la mayor cantidad de tiempo y a la máxima velocidad posible.

Aquí es donde entró en juego el nuevo sistema de gestión térmica del SU7 Max, que Lei Jun ha confirmado es el mismo usado en el SU7 Ultra, la versión deportiva y mucho más cara de este coche eléctrico.

De esta manera, el SU7 Max pudo mantener la temperatura de las baterías en su rango operacional seguro, al mismo tiempo que hacía kilómetros a altas velocidades.

El Xiaomi SU7 Max destrona al que hasta ahora era el rey de esta prueba, el Xpeng P7 que sorprendió a toda la industria el pasado mes de agosto alcanzando los 3.961 kilómetros en 24 horas.

Xiaomi también "machaca" a nombres muy reconocidos en la industria, como Porsche, cuyo Taycan obtuvo 3.425 kilómetros, aunque en su caso tiene la letra pequeña de que la prueba se hizo con un modelo antiguo, mientras que el Mercedes-Benz CLA obtuvo 3.717 kilómetros.