Los móviles de Samsung cambian para siempre: por fin sabemos qué funciones de IA son gratis y cuáles serán de pago

Los nuevos términos de servicio de Galaxy AI incluyen una nueva sección que permite a Samsung ofrecer "servicios de pago" en versiones futuras de la plataforma de inteligencia artificial.

Samsung fue pionera en la adopción de inteligencia artificial en smartphones con el lanzamiento de los Galaxy S24, los primeros que venían con Galaxy AI de fábrica con funciones como "rodear para buscar" y traducción automática.

Un detalle llamativo de Galaxy AI es que es un servicio gratuito para todos los usuarios de smartphones Galaxy; pero muchos nos preguntábamos cuánto iba a durar eso, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial no es precisamente barata.

Ahora, tenemos la respuesta, y hay buenas y malas noticias para los usuarios de smartphones Galaxy, que tendrán que empezar a pagar para usar funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Samsung ha cambiado los términos de uso de Galaxy AI, como se muestra en la página oficial del servicio; la gran diferencia afecta a la necesidad de pagar por algunas funciones basadas en inteligencia artificial, pero no todas.

Funciones de Galaxy AI como Writting Assist seguirán siendo gratuitas Samsung El Androide Libre

En concreto, Samsung ahora afirma que "las funciones básicas de Galaxy AI proporcionadas por Samsung son gratuitas"; sin embargo, aclara que "las versiones futuras podrían incluir funciones mejoradas o nuevos servicios de pago".

Pero ¿cuáles son las "funciones básicas de Galaxy AI"? Samsung las define como "inteligencia avanzada", e incluye las siguientes herramientas, que seguirán siendo gratuitas:

Asistente de escritura

Asistente de fotografía

Intérprete

Asistente de notas

Asistente de transcripción

Asistente de navegación (Samsung Internet)

Foto ambiental

Asistente de dibujo

Bixby

Asistente de salud

Now Brief

Borrador de audio

Básicamente, lo que Samsung está diciendo es que usar las funciones de IA que ya tenemos en nuestros móviles va a seguir siendo gratis, y no tendremos que pagar una suscripción para seguir usándolas en el futuro.

Sin embargo, ahora Samsung podrá ofrecer funciones de pago, que serán accesibles únicamente con una suscripción pero que, a cambio, deberían ser más completas y avanzadas que las que ahora están disponibles.

Now Brief seguirá siendo gratis en los móviles Samsung Galaxy Samsung El Androide Libre

De esta manera, Samsung evita una decisión potencialmente polémica como quitar a los usuarios el acceso a funciones que ya tenían sus dispositivos, al mismo tiempo que abre la puerta a posibles ingresos adicionales a la venta de los móviles.

En cierto sentido, era inevitable que Samsung tomara esta decisión. La mayoría de las funciones de Galaxy AI se ejecutan en servidores externos que tienen unos costes asociados que son cada vez más elevados por la escasez de memoria RAM.

La situación del mercado también es muy diferente a la de hace un par de años, cuando la IA era algo nuevo y un auténtico motivo para comprarse un móvil Galaxy; hoy en día, todas las marcas ofrecen algo parecido en sus nuevos modelos.

Eso obliga a Samsung a invertir más en una experiencia propia, que empezará a llegar con OneUI 8.5 y el nuevo Bixby, en vez de simplemente integrar Gemini como están haciendo muchas marcas.