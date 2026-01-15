Llega otra subida de precio de Spotify: las nuevas cuotas son oficiales, y esta vez afectarán a todos los planes y usuarios

Tal y como se rumoreaba, Spotify finalmente ha subido el precio de todas sus suscripciones en los Estados Unidos, Estonia y Lituania, un adelanto de lo que está por llegar a España y el resto del mundo, como es lo habitual.

Y es que la estrategia de Spotify consiste en aplicar cambios a sus planes de manera progresiva a lo largo de todos los mercados en los que está presente, en vez de aplicarlos a la vez en todo el mundo.

Eso significa que los usuarios de los Estados Unidos suelen ser los primeros que reciben las temidas subidas, que son aplicadas al resto meses después; es lo que ocurrió con la última subida de precio de Spotify en España, por ejemplo.

La gran novedad de este anuncio es que la subida de precio afecta a todos los planes y suscripciones, cuando en anteriores ocasiones solo se aplicaba a un tipo de plan.

En concreto, el plan Individual ahora pasa a costar 12,99 dólares al mes, frente a los 11,99 dólares de antes, mientras que el plan Duo ahora cuesta 18,99 dólares y no 16,99 dólares como hasta ahora.

El plan Familiar, uno de los más populares al permitir la conexión de hasta 6 cuentas Premium al mismo tiempo, ahora alcanza un precio de nada menos que 21,99 dólares.

De hecho, hasta el plan para estudiantes sube de precio, algo realmente raro no solo en Spotify sino en el sector tecnológico en general, que suele proteger a este tipo de usuarios; estas cuentas especiales pasarán a costar 6,99 dólares al mes.

El correo que están recibiendo los usuarios de Spotify con la subida de precios Spotify El Androide Libre

Es de esperar que todos estos nuevos precios se apliquen también en España y el resto del mundo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, en un plazo de algunos meses, probablemente medio año.

Como la compañía hace una equivalencia directa de sus precios en euros, eso supone que los nuevos precios de Spotify en España probablemente serán 12,99 euros al mes por el plan Individual, 18,99 euros por el Duo y 21,99 euros por el Familiar.

La subida de precio llega después de que Spotify lanzara la música en alta definición para todos los usuarios de manera gratuita el pasado mes de septiembre, lo que tal vez puede justificar el coste para mucha gente.

Sin embargo, con estos precios Spotify se convierte en el servicio de streaming de música más caro del mercado y por mucha diferencia; en los Estados Unidos, Apple Music y Tidal tienen un precio de 10,99 dólares al mes y ofrecen una experiencia similar, con música en alta definición.

De hecho, la propuesta de Spotify es incluso peor cuando nos damos cuenta de que es posible obtener Apple Music en paquetes con otros servicios, o que podemos optar por YouTube Premium, que incluye YouTube Music, por 13,99 euros al mes.

La compañía no ha explicado por qué considera que estos nuevos precios son justos para los usuarios, simplemente repitiendo la misma consigna de otras subidas de que les "permite seguir ofreciendo la mejor experiencia y beneficiar a los artistas".

La noticia también llega después de uno de los mayores golpes a la compañía, después de que un grupo de autodenominados "archivistas" hiciera una copia completa de Spotify con todas sus canciones.