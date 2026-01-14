Los vídeos verticales van a cambair para siempre con la nueva generación de vídeo con IA de Google Veo 3.1

Aunque a muchos les extrañe, España se encuentra a la vanguardia de la adopción digital en Europa, y el uso de la inteligencia artificial generativa no es una excepción.

Esto hace que novedades como Veo 3.1, el modelo de generación de vídeo más avanzado presentado recientemente por Google, sean muy bien recibidos, tanto entre usuarios como profesionales.

Esta herramienta no solo representa un salto cuantitativo en la calidad de las imágenes en movimiento, sino que redefine la manera en la que los creadores y cineastas pueden interactuar con la inteligencia artificial para dar vida a sus visiones más complejas.

Veo 3.1 se ha anunciado como una mejora quizás incremental, pero con novedades importantes y muy esperadas por parte de los usuarios.

Además, se profundiza en la integración de la herramienta con otros servicios de Google, y es que es ahí donde la empresa dirigida por Sundar Pichai tiene ventaja. Son tres las novedades más importantes:

Ingredientes para Vídeo : es la función que te permite crear vídeos a partir de imágenes de referencia. Esta actualización hace que los vídeos sean más expresivos y creativos, incluso con indicaciones sencillas.

: es la función que te permite crear vídeos a partir de imágenes de referencia. Esta actualización hace que los vídeos sean más expresivos y creativos, incluso con indicaciones sencillas. Creación de vídeos verticales : para potenciar la creación de vídeos cortos y adaptados a dispositivos móviles.

: para potenciar la creación de vídeos cortos y adaptados a dispositivos móviles. Escalado de vanguardia: a resoluciones 1080p y 4K para flujos de trabajo de producción de alta calidad.

A la hora de la verdad, lo que estas novedades implican es un manejo mucho más sencillo, mejores resultados sin necesidad de comandos complejos y más fidelidad.

Por ejemplo, podremos crear vídeos verticales a partir de una imagen y un comando, o hacer que la consistencia del diseño de un personaje sea muy alta en todas las partes de un vídeo.

Se ha puesto especial hincapié en poder crear vídeos simplemente seleccionando varias imágenes y dejando que la IA las mezcle y cree resultados bastante llamativos con ellas.

Se podrá probar Veo 3.1 Ingredients to Video directamente en YouTube Shorts y en la app YouTube Create. También se podrá probar la versión mejorada de Veo 3.1 Ingredients to Video y el modo vertical para Veo en la app de Gemini a partir de hoy.

Con todo, para poder usar esta función los usuarios han de optar por tarifas de Google One de alto precio, como Google AI Plus, AI Pro Pro o Google AI Ultra, no siendo válidas las más económicas.