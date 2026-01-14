Google la lía con Android Auto: la migración a Gemini provoca fallos y la pantalla ya no entiende nuestras órdenes

Pese al triunfante anuncio de Google de la llegada de Gemini a Android Auto, la realidad es muy diferente casi dos meses después; de hecho, los usuarios se están encontrando con la peor experiencia hasta la fecha con Android Auto.

Y es que es evidente que, en el proceso de migración a Gemini, Google ha roto varios aspectos del asistente de voz de Android Auto, que ha perdido muchas funcionalidades básicas que hasta no hace mucho se ejecutaban sin problemas.

Plataformas como Reddit se están llenando de usuarios de Android Auto con quejas sobre cómo el sistema se ha vuelto peor de la noche a la mañana, y de cómo el asistente ya no entiende las órdenes que le dan.

El problema es que Google fue demasiado optimista en su anuncio de Gemini para Android Auto; de hecho, ha sido demasiado optimista en todo lo relacionado con Gemini en general, lo que ya le ha obligado a dar marcha atrás a algunas decisiones.

Por ejemplo, el pasado mes de diciembre la compañía tuvo que confesar que su ambicioso plan de sustituir completamente a Google Assistant por Gemini a finales del 2025 no se iba a cumplir, y que iba a ser retrasado a este 2026.

Sin embargo, eso significa que los usuarios que aún no han recibido Gemini en sus dispositivos se encuentran con una experiencia muy empeorada, porque Google Assistant ha ido perdiendo funciones y capacidades en las últimas semanas.

Los más afectados son los usuarios de Android Auto, que son los últimos que iban a recibir la actualización a Gemini según los planes iniciales, y que ahora ni tienen Gemini ni un Google Assistant que funcione.

Android Auto puede reproducir los mensajes recibidos en apps como WhatsAppp Google El Androide Libre

La gran ventaja del asistente de Google en Android Auto ha estado en su capacidad de ejecutar funciones usando órdenes de voz, en vez de tener que usar la pantalla táctil; por ejemplo, para leer mensajes de WhatsApp o para reproducir una canción.

Pero ahora, cuando los usuarios piden lo mismo, se encuentran con un mensaje que dice "No he entendido eso", indicando que el asistente ha perdido la capacidad de ejecutar ese tipo de funciones exclusivas de Android Auto.

Todo apunta a que se trata de un problema en la migración a Gemini, y que Google no ha sincronizado bien el proceso de fin de soporte de Google Assistant y de adopción de Gemini, dejando a muchos usuarios sin uno ni otro.

Por lo tanto, los usuarios que sufren de este problema no tienen más remedio que usar la pantalla táctil del coche para las funciones que hasta ahora podían hacer con la voz, con la posible distracción que eso supone.

Es el peor momento para que Android Auto sufra un problema semejante, justo cuando algunas marcas están planeando eliminar el soporte de Android Auto de sus coches para forzar el uso de sus sistemas propios.

De hecho, algunos de estos fabricantes, como General Motors, alegan que Android Auto es peligroso en la carretera y que provoca distracciones, y esta última polémica les da la razón, porque podemos distraernos si pedimos algo a Google Assistant y no nos lo da.