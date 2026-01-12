Samsung se alía con Netflix para llevar Stranger Things a tu móvil con un tema gratuito con un diseño espectacular

Stranger Things ha sido uno de los éxitos mundiales de series en la última década, y en España el fenómeno no ha pasado desapercibido.

Por suerte para sus seguidores, Netflix le ha dado un final cerrado y aceptable en el que han contado cómo termina el siniestro mundo del Upside Down.

Ahora, como parte de la celebración del final de la serie, se lanza una nueva colaboración entre Samsung y Netflix, que trae el universo de Stranger Things directamente a los dispositivos Galaxy.

Esta alianza estratégica busca ofrecer a los seguidores de la serie una experiencia inmersiva y personalizada, permitiéndoles llevar un pedazo de Hawkins y del Mundo del Revés en sus móviles.

A medida que la quinta y última temporada marca el cierre de una de las franquicias más exitosas del streaming, esta iniciativa digital se presenta como el tributo perfecto para los millones de fans en todo el mundo.

Tema de Stranger Things 5 El Androide Libre

El paquete exclusivo no se limita a simples imágenes de fondo, sino que propone una reconfiguración estética que captura la esencia sobrenatural y ochentera de la producción.

Al instalar este contenido, los usuarios podrán disfrutar de una interfaz rediseñada que rinde homenaje a los momentos más icónicos de la temporada final. La atención al detalle en los iconos, los colores y las texturas busca replicar la atmósfera de suspense que ha definido a la serie desde su estreno original.

Tema para móviles Samsung de Stranger Things 5 El Androide Libre

Dentro de esta colección especial, los usuarios encontrarán elementos diseñados específicamente para resaltar las capacidades de las pantallas de alta resolución de Samsung:

Un tema completo exclusivo para dispositivos Galaxy que modifica la apariencia del sistema operativo.

completo exclusivo para dispositivos Galaxy que modifica la apariencia del sistema operativo. Cinco fondos de pantalla dinámicos con los personajes principales en escenas de acción real.

dinámicos con los personajes principales en escenas de acción real. Diseños inspirados en localizaciones emblemáticas como el pueblo de Hawkins y la dimensión oscura del Upside Down.

en localizaciones emblemáticas como el pueblo de Hawkins y la dimensión oscura del Upside Down. Gráficos optimizados para aprovechar la tecnología de pantalla de las series Galaxy S y Galaxy Z.

Para acceder a este contenido gratuito por tiempo limitado, los usuarios deben cumplir con ciertos requisitos técnicos y de acceso.

La colaboración establece que la descarga se realiza a través de la Galaxy Store, pero es fundamental que el usuario tenga instalada o abra la aplicación de Netflix en su dispositivo para validar la oferta.

Descarga del pack El Androide Libre

Esta integración muestra la estrecha relación comercial entre el gigante tecnológico coreano y la plataforma de entretenimiento líder en el mercado. Eso sí, no es obligatorio darnos de alta en Netflix, solo instalar la app y, si queremos, borrarla después.

En cuanto a la compatibilidad, Samsung ha detallado que para disfrutar de la experiencia completa del tema personalizado se requiere un smartphone Samsung Galaxy actualizado a Android 15 o Android 16. Se podrá descargar desde el 12 de enero hasta el 22 de febrero de 2026.