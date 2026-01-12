Las compras en Internet cambian para siempre: Google lanza un nuevo estándar para que la IA nos ayude a comprar

Proceso de compra de una maleta con el nuevo protocolo en la app de Google Google El Androide Libre

En el futuro cercano, no vas a tener que tirarte horas buscando esos zapatos que necesitas o la pintura adecuada para tu casa; la inteligencia artificial de Gemini se va a encargar de hacer la compra por ti, y solo tendrás que aceptarlo.

Ese es el futuro que Sundar Pichai, CEO de Alphabet (casa madre de Google) ha anunciado hoy con el lanzamiento del UCP (Universal Commerce Protocol), un nuevo protocolo para la industria minorista.

Con UCP, los desarrolladores podrán crear nuevas experiencias que conecten a los clientes con las tiendas de manera directa o usando agentes de IA que hagan la mayor parte del trabajo por el usuario.

UCP es un protocolo abierto que cualquiera podrá usar, y Google afirma que lo ha desarrollado escuchando la opinión de plataformas de venta online como Shopify, Etsy, Wayfair, y cadenas de tiendas como Walmart y Target.

En total, 20 colaboradores han participado en la creación de UCP, pero es una cifra que puede aumentar ahora que se ha hecho público y conforme más plataformas y tiendas se sumen.

AI agents will be a big part of how we shop in the not-so-distant future.



To help lay the groundwork, we partnered with Shopify, Etsy, Wayfair, Target and Walmart to create the Universal Commerce Protocol, a new open standard for agents and systems to talk to each other across… pic.twitter.com/8gDxDWjF9q — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 11, 2026

El objetivo de UCP es simplificar enormemente el proceso de compra de un producto, ya que no será necesario entrar en la página de la tienda para realizarlo; podremos comprar directamente desde los resultados de búsqueda.

UCP se ha adoptado primero en el Modo IA de la búsqueda de Google y en la app de Gemini, y aparecerá cuando los usuarios realicen peticiones a la inteligencia artificial relacionadas con la búsqueda de productos.

En vez de enviarnos a la página de la tienda, será posible comprar el producto en cuestión con una nueva pantalla que mostrará toda la información relacionada con el pedido como el precio, posibles descuentos y gastos de envío.

Gracias a la integración con Google Pay, será posible realizar el pago de manera directa y sin necesidad de introducir datos como la dirección de envío o la tarjeta con la que queremos pagar. Próximamente se ofrecerá integración con PayPal.

Ejemplo de asistente basado en IA para comprar productos en una tienda Google El Androide Libre

Inicialmente, la adopción de UCP será limitada a unos pocos de los primeros colaboradores, y únicamente en los Estados Unidos; pero Google quiere que se convierta en el nuevo estándar de la industria.

Relacionado con esto, Google también ha presentado los Business Agents, agentes de IA especializados en venta y atención al cliente. Las tiendas podrán implementar estos agentes para ofrecer respuestas en tiempo real de sus productos, personalizadas para cada marca.

Estos agentes también podrán ofrecer ofertas exclusivas a los usuarios que utilicen la inteligencia artificial para buscar y comprar productos, que se aplicarán de manera automática durante el proceso de pago.

Pichai asegura que los agentes de IA serán "una gran parte en cómo compramos en el futuro no tan lejano"; es obvio que la intención de Google es cambiar completamente el proceso para agilizarlo y hacerlo más personal, fomentando de esta manera las ventas.