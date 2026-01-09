Samsung dice adiós a Google y quiere que tú se lo digas también: así es el nuevo Bixby que renace de las cenizas

Samsung fue pionera en la adopción de la inteligencia artificial en los móviles y los Galaxy S24, que fueron los primeros smartphones en integrar Gemini y la plataforma de Google, antes incluso que los Pixel.

Sin embargo, desde entonces ha llovido mucho, y la relación entre Samsung y Google no es la que era; ambas compañías han intentado distanciarse la una de la otra en todos los aspectos, y eso también afectará a la integración de Gemini en los Galaxy.

Ya parece evidente que el nuevo One UI 8.5 que se estrenará en los Galaxy S26 traerá un nuevo Bixby, un asistente basado en inteligencia artificial, pero en vez de usar Gemini, estará basado en uno de sus grandes rivales en el sector, Perplexity.

Ahora, las primeras capturas de este nuevo Bixby han sido compartidas en X por @GalaxyTechie y adelantan lo que muchos usuarios estaban esperando: un competidor real de Gemini.

Las capturas muestran cómo el nuevo Bixby será capaz de responder preguntas como cualquier otro asistente basado en inteligencia artificial, además de poder usar imágenes de nuestra galería o cámara y documentos en nuestra memoria como contexto.

El nuevo Bixby para móviles Samsung Galaxy, basado en Perplexity @GalaxyTechie | X El Androide Libre

Sumado a esto, el nuevo Bixby tendrá su propia versión de "Rodear para buscar", que en este caso se llama "Rodear para preguntar"; la idea es la misma, seleccionar la parte de la pantalla que queramos compartir con la IA.

Usando esta información, el nuevo Bixby podrá hacer cosas que eran imposibles para el asistente hasta ahora, incluyendo la creación de podcasts con IA a partir de contenido como un documento que hayamos compartido.

Esa es la función estrella de NotebookLM, una de las apps basadas en Gemini que más popularidad ha ganado en el último año, y no parece casualidad que Samsung quiera ofrecer una opción semejante.

De hecho, la parte más llamativa de esta filtración es que Samsung ha expulsado a Google de Bixby de manera completa, y sus servicios no aparecen por ninguna parte como una opción.

El nuevo Bixby se podrá conectar con otras apps y generar podcasts @GalaxyTechie | X El Androide Libre

Sin embargo, la gran ventaja de Gemini está en la conexión con el resto de apps de Google; para luchar contra esto, Samsung ha implementado una variedad de integraciones con otras apps rivales.

Entre las apps que podemos conectar al nuevo Bixby se encuentran Uber para pedir viajes, Skyscanner para encontrar vuelos baratos, The Weather Channel para previsión meteorológica y Here Maps para todo lo relacionado con mapas.

De esta manera, Samsung espera que no echemos de menos las apps de Google, y es de esperar que más apps se sumen a esta integración con Bixby para mejorar el asistente.

A todo esto hay que sumar que Bixby no ha perdido sus funciones de siempre, y sigue siendo capaz de controlar nuestros dispositivos SmartThings, además de nuestro dispositivo; por ejemplo, para activar funciones como Bluetooth o el modo oscuro.

El nuevo Bixby tendrá sus versiones de "Rodear para buscar" y "Gemini Live" @GalaxyTechie | X El Androide Libre

El nuevo asistente también tendrá algo parecido a Gemini Live; llamado Bixby Live, el asistente aparecerá como una burbuja flotante mientras estamos haciendo otras cosas, siendo capaz de responder a nuestras preguntas en tiempo real como parte de una conversación.

Se espera que el nuevo Bixby se incluya con One UI 8.5, que vendrá preinstalado en los nuevos Galaxy S26 y que llegará a otros smartphones de Samsung en forma de actualización a lo largo de los próximos meses.