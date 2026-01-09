Estos son los nuevos emojis que llegarán a tu móvil y a WhatsApp en 2026: se encuentran algunos de los más esperados

Con la versión 18.0 del estándar Unicode, llegan 19 nuevos emojis que las apps como WhatsApp y sistemas operativos como iOS o Android podrán mostrar a partir del próximo mes de septiembre de 2026; y entre los seleccionados en esta ocasión, se encuentran algunos muy interesantes.

La evolución de los emoticonos, los emoji se han convertido en una parte más de nuestro vocabulario, especialmente cuando usamos apps de mensajería como WhatsApp; son una manera rápida de expresarnos y decir lo que queremos.

Mucha gente no sabe que, lejos de ser un añadido gracioso de cada aplicación, en realidad existe un estándar internacional sobre emojis, y está incluido en el estándar Unicode de las letras, números y símbolos que siguen todos los sistemas operativos.

La versión 18.0 del estándar Unicode será lanzada en septiembre de 2026, y ya se han propuesto varios añadidos, incluyendo 19 nuevos emojis que podrán ser implementados por aplicaciones y sistemas operativos, cuando y como crean conveniente.

Entre los nuevos emojis que han sido propuestos se encuentran los siguientes:

Cara entrecerrando los ojos (Face With Squinting Eyes)

Pulgar apuntando a la izquierda (Leftwards Thumb Sign)

Pulgar apuntando a la derecha (Rightwards Thumb Sign)

Mariposa Monarca (Monarch Butterfly)

Pepinillo (Pickle)

Meteorito (Meteor)

Goma de borrar (Eraser)

Red con mango (Net with Handle)

Destaca el nuevo emoji de la cara entrecerrando los ojos, una acción muy común que puede dar mucho juego, así como los pulgares que se pueden usar en combinación con otros emojis.

De la misma manera, llama la atención el emoji de la mariposa monarca, porque en realidad, ya existe un emoji de mariposa, pero ese se refiere a una "mariposa genérica" y no una especie específica.

Los emojis de pepinillo, meteorito y borrador son de esos que da la sensación que ya estaban, y que también pueden ser muy útiles en muchas conversaciones.

Como es lo habitual, estos emoji a su vez tendrán versiones con diferentes colores de piel, en los casos en los que sea aplicable; por ejemplo, en realidad el emoji de los pulgares son varios emojis, cada uno para cada dirección y tono de piel.

Diseños propuestos de los nuevos emoji de Unicode 18.0 Emojipedia El Androide Libre

Hay que tener en cuenta que esta es una propuesta, y por lo tanto, la especificación Unicode 18.0 final que será publicada en septiembre puede no tener todos estos añadidos.

El encargado de decidir qué emojis se incluyen en la próxima versión es el Unicode Consortium (Consorcio Unicode), una organización sin ánimo de lucro dedicada a mantener y desarrollar el estándar Unicode, incluyendo los emojis.

No sería la primera vez que Unicode Consortium no acepta una propuesta de emoji. Por ejemplo, el emoji "corazón de manzana" fue propuesto para Unicode 17.0 y retrasado para 18.0, pero finalmente ha sido eliminado de la lista.

El emoji "corazón de manzana" de Unicode 17.0 finalmente no será incluido Emojipedia El Androide Libre

Y es que hay muchas consideraciones a la hora de elegir nuevos emojis, y para empezar hay que preguntarse si realmente se van a usar; pero lo que esta organización no decide es el diseño de los emojis.

Aunque ya se han creado borradores de cómo serían estos emoji, en realidad el Unicode Consortium no es el encargado de crearlos, sólo de asignarles un identificador único que todas las apps pueden entender, y una descripción asociada.

Ese es el motivo por el que cada app y sistema operativo tiene unos diseños de emoji diferentes, porque cada compañía interpreta la descripción a su manera, muchas veces intentando crear una imagen de marca propia.

Por ejemplo, durante una época el icono de la pistola en Android era un dibujo de un revólver, mientras que en el iPhone era una pistola de agua; hoy en día, la mayoría de las marcas optan por una pistola de agua o de ciencia ficción, aunque algunas como X han recuperado la pistola tradicional.

Por lo tanto, los nuevos emoji presentados esta semana pueden tener un aspecto diferente cuando lleguen a nuestras apps y sistemas favoritos.