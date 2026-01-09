Tu Kindle cambia para siempre con esta funcionalidad que ha eliminado Microsoft y a la que te acostumbraste diariamente

Tras la nueva función de la Kindle para ayudar a la lectura, Microsoft ha tomado la decisión de eliminar una de las funciones más cómodas que tenemos en el dispositivo de Amazon.

Es justamente la función de enviar archivos de Word de Microsoft directamente al Kindle. E incluso se ha dado fecha para que tengamos que buscar otra vía para ello.

Good e-Reader ha descubierto en la documentación que ha actualizado Microsoft que la función de envío de documentos a Kindle desde Microsoft Word desaparecerá de todas las plataformas.

Será el 9 de febrero cuando sea imposible hacer esta acción tan rutinaria para muchos usuarios y que ha permanecido de forma exclusiva para los suscriptores de Microsoft 365.

Se desconoce la razón detrás del fin de esta funcionalidad, ya que ni Microsoft ni Amazon han dado algún tipo de información al respecto.

Dadas las numerosas formas que hay disponibles para pasar archivos a los dispositivos Kindle, el cambio no tendrá un gran impacto para los usuarios, así que de alguna forma restará comodidad a la hora de hacerlo desde Microsoft Word.

Sobre todo para el usuario que se haya acostumbrado a esta vía. En la documentación que se ha actualizado, Microsoft recomienda que se utilice la función estándar de Amazon a través del sitio web Send to Kindle para enviar cualquier tipo de documento.

La función de enviar a la Kindle de Microsoft

Se puede leer: "A partir del 9 de febrero de 2026, la función "Enviar a Kindle" de Microsoft Word dejará de estar disponible en todas las plataformas (Web, Win32, Mac). Tras esta fecha, la función dejará de recibir soporte por parte de Microsoft Word."

En el documento también se indica lo útil que era esta función al enviar documentos Word en minutos al aparecer como un libro de Kindle que se podía ajustar el tamaño de su fuente o como si fuera un documento impreso.

Por lo que, si todavía seguimos utilizando esta función, la mejor forma, antes de buscar una alternativa tan directa como la propia de Amazon, es subir los documentos que tengamos.

De todas formas, desde Send to Kindle de Amazon, y siempre que iniciemos sesión con la cuenta, podremos lograr la misma experiencia, ya que ofrece soporte a todos estos archivos: pdf, doc, docx, txt,rtf, htm, html, png, gif, jpg, jpeg, bmp y epub.

Sí que hay un tamaño máximo por archivo de 200 Mb como el único límite para una de las alternativas que sustituyen al envío desde Microsoft Word para los suscriptores de Microsoft 365.