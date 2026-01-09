Adiós a los vídeos cortos de "slop" en YouTube: Google responde a las críticas y cambia la búsqueda para siempre
YouTube ha lanzado unos nuevos filtros de búsqueda, con la intención de que encontremos exactamente lo que queremos.
Más información: Sora, el TikTok de OpenAI de AI Slop, alcanzó el millón de descargas más rápido que ChatGPT, en solo 5 días
Todo el mundo se ha dado cuenta de que, con la llegada de nuevos modelos de inteligencia artificial para crear vídeos, como Sora de OpenAI o Veo 3 de Google, servicios como Youtube se han llenado de "slop".
Así es como se conoce al contenido de poca calidad generado por IA que se está expandiendo por todas las plataformas de Internet como una plaga, y que cada vez es más difícil de esquivar.
En concreto, los vídeos cortos son los preferidos de sus creadores, porque les permite generar mucho contenido en muy poco tiempo y subirlo en varias cuentas para convertirse en la principal opción cuando hacemos una búsqueda.
Ahora, Google ha anunciado la primera medida contra este tipo de contenido, aunque la compañía ha optado por no decirlo de esta manera; no en vano, Google es una de las "culpables" de que este problema exista en primer lugar, con su modelo Veo 3.
La última tanda de novedades de YouTube se centra en los nuevos filtros de búsqueda, que han sido renovados y modificados; la gran diferencia se nota en la sección de "tipo de contenido", que ahora permite un mayor control.
En concreto, desde la sección de "Tipo de contenido", ahora podemos seleccionar "Vídeos", o "Shorts" por separado; de esta manera, si escogemos la primera opción, aparecerán vídeos convencionales en nuestra búsqueda.
Esto es algo que los usuarios llevan pidiendo prácticamente desde que YouTube estrenó los Shorts, su plataforma de vídeos cortos creada en un intento de competir contra TikTok y atraer a usuarios más jóvenes.
Al mismo tiempo, YouTube ha fomentado los Shorts de varias maneras, dándoles prioridad en los resultados de búsqueda; ese es el motivo por el que si buscas cualquier término, ya solo salen vídeos cortos en lo más alto.
Esto ya era un problema antes, pero con la proliferación de vídeos generados por IA se ha convertido en un auténtico calvario, ya que no importa lo que busquemos, vamos a tener que ver este tipo de contenido primero en los resultados de búsqueda.
Afortunadamente, ahora solo tenemos que pulsar en "Filtros" en la parte superior derecha cuando hagamos una búsqueda, y seleccionar "Vídeos" para que no se muestren los vídeos cortos, de cualquier tipo.
Además, Google ha aprovechado para mejorar los filtros con más opciones, en algunos casos modificando el comportamiento de filtros ya existentes.
Además de "Tipo", tenemos la sección "Duración", que ahora permite seleccionar vídeos de menos de 3 minutos, de entre 3 y 20 minutos y de más de 20 minutos; esto es un cambio respecto a los filtros actuales que permiten seleccionar vídeos de menos de 4 minutos.
Llama la atención que en la sección "Fecha de subida", se elimina la opción "Última hora"; puede que esto también sea un cambio para luchar contra el "slop", porque de esta manera no veremos la gran cantidad de vídeos que se generan cada hora.
Otro cambio importante lo vemos en la sección "Ordenar por", que ha sido muy simplificada y ya solo nos permite ordenar por "Relevancia" y por "Popularidad", aunque esta última opción ofrece los mismos resultados que "Número de visualizaciones" en los filtros actuales.
Estos cambios ya están llegando a algunos usuarios. EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha podido comprobar que primero están llegando a las cuentas en inglés, mientras que las cuentas en español aún tienen los filtros antiguos.