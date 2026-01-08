Spotify ya permite compartir la canción que estás escuchando con tus amigos en tiempo real: así es la función de Mensajes

Tras el descalabro que sufrió Spotify por Anna's Archive, ahora la plataforma de música de streaming por excelencia incluye la actividad "Escuchando" en los mensajes.

La función de mensajes es la nueva vertiente por la que se dirige Spotify para ser más social y así ofrecer a los usuarios otra alternativa a WhatsApp para pasarse música.

Ahora, la plataforma permite al usuario mostrar que está escuchando en la función Mensajes en tiempo real.

Se la ha denominado como la "Actividad de reproducción" y es opcional, ya que por defecto aparece desactivada.

Hay un punto interesante en esta nueva experiencia y es que si no estamos escuchando una canción de forma activa, se mostrará la reciente.

Otro dato a tomar en cuenta es que el 'Escuchando' solo es visible a los amigos y familiares con los que hemos conectado dentro de la función Mensajes de Spotify.

Aquí se respeta la privacidad para que solo nuestro círculo de contactos pueda saber el tema que estamos escuchando o la última canción reproducida.

La nueva función de actividad de reproducción de Spotify

Spotify sí permite ver la actividad de otros incluso si no hemos activado esta nueva función de "Reproduciendo", y siempre que ellos mismos la hayan activado.

Esta nueva función se puede activar desde los ajustes de "Privacidad y Social" dentro de la app en la sección "Actividad de reproducción".

Una vez que esté activa, la actividad aparecerá en el chat lateral donde se encuentran las conversaciones y en la parte superior en Mensajes.

Justo debajo de la función se puede leer que todos aquellos con los que tenemos chats pueden ver, reaccionar y solicitar una Jam de la canción que se esté reproduciendo.

Conecta rápido a una Jam

Al igual que se puede añadir el tema a la biblioteca o reaccionar con uno de los seis emojis estándar que ofrece Spotify en su lanzamiento.

La solicitud de Jam es interesante para saltar directamente a la reproducción conjunta con un amigo cuando descubrimos algunos de esos temas favoritos.

Jam ya lleva con nosotros un tiempo y es la mejor forma de escuchar al mismo tiempo la música que queremos, mientras añadimos nosotros mismos o un amigo el tema siguiente que se va a reproducir.

Spotify señala desde su web que esta nueva opción es la mejor excusa para empezar una Jam con un contacto, sobre todo porque muchas veces no sabemos si algún amigo está disponible.

La disponibilidad de esta nueva experiencia de Spotify se limita a los países en los que Mensajes ya esté disponible y entre los que se encuentra España.

De hecho, en las pruebas llevadas a cabo en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, en un Pixel 10 ya está disponible para compartir la canción que escuchamos.

No hay distinción de sistema operativo, y esta nueva actividad llega a Android e iOS, y según mantiene Spotify, el despliegue finalizará a primeros de enero.