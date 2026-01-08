El precio de los Galaxy va a cambiar para siempre: Samsung avisa de subidas de precio debido a la escasez de memoria

La Ciudad Digital de Samsung, un enorme complejo a las afueras de Seúl

Tras saber por una filtración que posiblemente los nuevos Galaxy S26 vean la luz finalmente en febrero, Samsung, en una entrevista a Bloomberg, dijo que está reconsiderando el 'repricing' de sus móviles para adaptarse a la nueva realidad económica.

El Co-CEO de la división móvil de Samsung, TM Roh, habló ante los medios en el CES 2026 que "nos enfrentamos a una de las situaciones de precios más severas que se recuerden".

Advierte que "podrían ser necesarios ajustes en el precio de los smartphones". Una declaración a los días de que se filtrara que Samsung habría decidido mantener los precios de la serie Galaxy S26 y Galaxy Z Fold8 / Flip8.

Samsung señala que está colaborando con otras empresas de su cadena de suministro para intentar afrontar la situación a largo plazo.

Sobre todo porque está afectando a todo tipo de productos electrónicos, especialmente a los smartphones, aunque también a los televisores y otros dispositivos inteligentes.

Wonjin Lee, director global de marketing de Samsung, declaró a Bloomberg que la compañía está considerando 'revisar los precios' de sus móviles para adaptarse a la nueva realidad económica.

En la entrevista habla sobre los precios de las memorias, el futuro de los televisores, la inteligencia artificial y otros tópicos relevantes a los días actuales.

El inminente lanzamiento de la serie Galaxy S26 será un punto de inflexión para Samsung, ya que Apple la ha superado convirtiéndose en el mayor fabricante de smartphones del mundo y la serie iPhone 17 está teniendo un gran éxito en ventas.

Que Samsung subiera el precio de sus móviles justo ahora podría convertirse en un movimiento que podría sufrirse enormemente en la venta de sus próximos Galaxy S26, así que la compañía está considerando una congelación de precios de la nueva serie.

Se encuentra en un momento muy importante, ya que su división de semiconductores fue el mayor fabricante de chips en 2024, incluso cedió el liderazgo en memorias en 2025 ante su rival SK Hynix.

El problema de Samsung radica en su división hermana, la encargada de la fabricación de los móviles, que está encontrándose con dificultades para abastecer de chips de memoria a buen precio.

La situación de la inteligencia artificial es otra de las claves a las que se enfrenta la compañía coreana, según GSMArena, y es justamente la culpable del enorme aumento de precio de las memorias.

Para Samsung, la importancia de la IA para los usuarios de sus móviles Galaxy ha pasado del 30 % al 80 % en el último año.

La compañía espera distribuir 400 millones de nuevos dispositivos impulsados por IA en este año 2026 entre los que se encontrarían smartphones, televisores, electrodomésticos y más.