Olvídate de Android Auto: Google y Qualcomm anuncian el futuro de Android y las pantallas táctiles en el coche

Mientras que el futuro de Android Auto está en entredicho, Google ya está trabajando para que podamos seguir usando Android en el coche y disfrutar de nuestras apps favoritas, incluso mejor que como lo estamos haciendo ahora.

La clave se encuentra en Android Automotive, la versión del sistema operativo diseñada para ser ejecutada directamente en las pantallas táctiles de los coches, en vez de conectarse a nuestro smartphone para obtener las apps.

Ahora, Qualcomm y Google han anunciado un acuerdo para crear una nueva "plataforma de referencia" para Android Automotive, que traerá una buena cantidad de ventajas y debería permitir una experiencia más completa.

En realidad, se trata de la expansión de una colaboración que ya tiene diez años, y que empezó con los primeros intentos de Google de implementar Android en los coches; desde entonces, ha llovido mucho.

Android Automotive ya ha sido adoptado por varios fabricantes de coches, que al igual que los de smartphones, lo ven como una buena manera de ofrecer su propia experiencia al mismo tiempo que ofrecen compatibilidad con apps de Android.

Sin embargo, la fragmentación también es un problema en Android Automotive, y ahí es donde entra este anuncio de Qualcomm de una nueva plataforma de referencia que dará inicio con el próximo Android 17.

Google Maps en Android Automotive en un Polestar Polestar El Androide Libre

El objetivo es acelerar los ciclos de desarrollo, mejorar la calidad y simplificar la producción para los fabricantes de coches; en otras palabras, que implementar Android en el coche sea más fácil que nunca.

Para ello, Google y Qualcomm van a alinear el desarrollo de Android Automotive con el de la plataforma Snapdragon Cockpit, empezando con Android 17, creando una base para los sistemas del futuro próximo.

De esta manera, los fabricantes no tienen que invertir y trabajar tanto en implementar Android Automotive en sus vehículos, ya que el "hardware" y el "software" irán más de la mano, eliminando obstáculos y quebraderos de cabeza.

Para los conductores, esto debería traducirse en un aumento de coches basados en Android Automotive que son capaces de ejecutar las apps de Google, incluyendo la tienda de apps Play Store.

De la misma manera, Qualcomm ha anunciado que los chips Snapdragon para coches ahora forman parte de Project Treble, el sistema de actualizaciones de Android que fue adoptado en smartphones hace ya casi diez años.

Esto supone que los fabricantes que opten por Android Automotive podrán simplificar las actualizaciones del sistema, y los usuarios podrán tener la última versión mucho antes y sin tener que esperar tanto como hoy en día.

Qualcomm promete un "robusto" plan de 10 años de actualizaciones críticas de software, algo que tiene sentido en el sector del automóvil, donde cambiar de coche no es tan habitual como cambiar de smartphone.

En definitiva, todas estas mejoras deberían hacer de Android Automotive un sistema mucho más atractivo para fabricantes que quieran ofrecer acceso a las apps que los usuarios quieren, como Google Maps o Spotify, lo que puede abrir la puerta a eliminar el soporte de Android Auto sin quejas de los conductores.